Словаччина має намір до 15 липня досягти угоди про припинення постачання газу та запровадження санкцій проти рф

Словаччина очікує досягнення угоди з Єврокомісією та партнерами ЄС до вівторка, щоб гарантувати свою енергетичну безпеку на тлі планів припинити імпорт російського газу. Без цього уряд блокує новий пакет санкцій проти росії. Про це повідомляє Reuters посилаючись на заяву прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, пише УНН.

Деталі

За словами Фіцо, Братислава хоче досягти політичної угоди з Єврокомісією та партнерами по ЄС до вівторка. Йдеться про гарантії того, що Словаччина не постраждає від відключення російського газу.

Нам потрібно щось виграти в цій боротьбі, хоча це не буде стовідсотковий результат. Ми хочемо політичних зобов’язань, гарантій від партнерів та Комісії, що ця проблема не залишиться лише на плечах Словаччини - заявив Фіцо.

Він зазначив, що одна з ключових тем перемовин — це обмеження транзитних зборів, які Словаччина змушена буде сплачувати за альтернативні маршрути постачання неросійського газу.

Нагадаємо

ЄС досі не узгодив 18-й пакет санкцій проти Росії, який Єврокомісія запропонувала 10 червня. Словаччина блокує його через невирішені питання поставок газу після 2027 року.