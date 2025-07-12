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Словакия намерена до 15 июля достичь соглашения о прекращении поставок газа и введении санкций против рф

Киев • УНН

 • 432 просмотра

Словакия стремится до 15 июля заключить соглашение с Еврокомиссией и партнерами ЕС относительно гарантий энергетической безопасности. Без этих гарантий страна блокирует новый пакет санкций против россии, связанный с прекращением импорта российского газа.

Словакия намерена до 15 июля достичь соглашения о прекращении поставок газа и введении санкций против рф

Словакия ожидает достижения соглашения с Еврокомиссией и партнерами ЕС до вторника, чтобы гарантировать свою энергетическую безопасность на фоне планов прекратить импорт российского газа. Без этого правительство блокирует новый пакет санкций против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо, пишет УНН.

Детали

По словам Фицо, Братислава хочет достичь политического соглашения с Еврокомиссией и партнерами по ЕС до вторника. Речь идет о гарантиях того, что Словакия не пострадает от отключения российского газа.

Нам нужно что-то выиграть в этой борьбе, хотя это не будет стопроцентный результат. Мы хотим политических обязательств, гарантий от партнеров и Комиссии, что эта проблема не останется только на плечах Словакии

- заявил Фицо.

Он отметил, что одна из ключевых тем переговоров — это ограничение транзитных сборов, которые Словакия вынуждена будет платить за альтернативные маршруты поставок нероссийского газа.

Напомним

ЕС до сих пор не согласовал 18-й пакет санкций против России, который Еврокомиссия предложила 10 июня. Словакия блокирует его из-за нерешенных вопросов поставок газа после 2027 года.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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