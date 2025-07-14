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"Словакия рискует оказаться в изоляции": Фиала написал письмо Фицо

Киев • УНН

 • 414 просмотра

Премьер-министр Чехии Петр Фиала призвал словацкого коллегу Роберта Фицо не препятствовать принятию 18-го пакета антироссийских санкций ЕС. Фиала подчеркнул важность совместных действий против РФ и предупредил о возможной изоляции Словакии.

"Словакия рискует оказаться в изоляции": Фиала написал письмо Фицо

Премьер-министр Чехии Петр Фиала призвал главу правительства Словакии Роберта Фицо не препятствовать принятию 18-го пакета антироссийских санкций Европейского Союза. Об этом сообщает Czech Radio, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в своем письме глава чешского кабинета подчеркивает важность и необходимость совместных действий стран ЕС против РФ, напавшей на Украину.

Также Фиала напомнил об общем для Чехии и Словакии историческом опыте оккупации Москвой. В своем письме чешский премьер-министр предупреждает Словакию, что блокирование санкций приведет к ее изоляции в рамках ЕС.

У нас есть общие интересы по обеспечению безопасности наших граждан. Сотрудничество в рамках ЕС и НАТО является необходимым условием

- написал Фиала.

Он также выразил надежду, что Словакия как "ближайший партнер" пересмотрит свою позицию и поможет сохранить единство демократического мира перед агрессией со стороны России.

Контекст

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава ожидает достижения соглашения с Еврокомиссией и партнерами по ЕС до вторника, чтобы гарантировать свою энергетическую безопасность на фоне планов прекратить импорт российского газа. По его словам, без этого Словакия будет блокировать новый пакет санкций против России.

Мерц публично призвал Фицо разблокировать 18-й пакет санкций ЕС против рф10.07.25, 14:56 • 2458 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Петр Фиала
Европейская комиссия
НАТО
Роберт Фицо
Европейский Союз
Чешская Республика
Словакия
Украина
Tesla
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