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Чехія не купуватиме у США зброю для України за планом Трампа

Київ • УНН

 • 1902 перегляди

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що його країна не братиме участі в проєкті із закупівлі американської зброї для України через НАТО, оголошеному Дональдом Трампом. Чехія зосереджується на власній ініціативі щодо боєприпасів.

Чехія не купуватиме у США зброю для України за планом Трампа

Премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що його країна не буде брати участі в проєкті із закупівлі американської зброї для України через НАТО, про який оголосив президент США Дональд Трамп. Про це Фіала повідомив чеському виданню Publico, пише УНН.

Деталі

Прем'єр-міністр Чехії пояснив, що його країна допомагатиме в інший спосіб і зосереджується на власній ініціативі щодо боєприпасів.

Чеська Республіка зосереджується на інших проєктах і способах допомоги Україні, наприклад через ініціативу щодо боєприпасів. Тому зараз ми не розглядаємо можливості приєднання до цього проєкту

- заявив прем’єр-міністр Петр Фіала.

Нагадаємо

14 липня президент США Дональд Трамп оголосив про угоду з НАТО щодо озброєння України. Генсек НАТО Марк Рютте назвав угоду "дійсно великою", зазначивши, що це перша хвиля допомоги.

"Сьогодні ми уклали угоду, згідно з якою ми будемо надсилати їм зброю, а вони за неї платитимуть. Сполучені Штати не отримають жодних платежів", – сказав Трамп. "Ми її не купуємо, але ми її вироблятимемо, а вони за неї платитимуть".

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Петр Фіала
НАТО
Дональд Трамп
Чехія
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