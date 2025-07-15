Чехія не купуватиме у США зброю для України за планом Трампа

Премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що його країна не буде брати участі в проєкті із закупівлі американської зброї для України через НАТО, про який оголосив президент США Дональд Трамп. Про це Фіала повідомив чеському виданню Publico, пише УНН.

Прем'єр-міністр Чехії пояснив, що його країна допомагатиме в інший спосіб і зосереджується на власній ініціативі щодо боєприпасів.

Чеська Республіка зосереджується на інших проєктах і способах допомоги Україні, наприклад через ініціативу щодо боєприпасів. Тому зараз ми не розглядаємо можливості приєднання до цього проєкту