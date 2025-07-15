Чехия не будет покупать у США оружие для Украины по плану Трампа

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его страна не будет участвовать в проекте по закупке американского оружия для Украины через НАТО, о котором объявил президент США Дональд Трамп. Об этом Фиала сообщил чешскому изданию Publico, пишет УНН.

Детали

Премьер-министр Чехии пояснил, что его страна будет помогать другим способом и сосредоточится на собственной инициативе по боеприпасам.

Чешская Республика сосредоточена на других проектах и способах помощи Украине, например, через инициативу по боеприпасам. Поэтому сейчас мы не рассматриваем возможности присоединения к этому проекту - заявил премьер-министр Петр Фиала.

Напомним

14 июля президент США Дональд Трамп объявил о соглашении с НАТО по вооружению Украины. Генсек НАТО Марк Рютте назвал соглашение "действительно большим", отметив, что это первая волна помощи.

"Сегодня мы заключили соглашение, согласно которому мы будем отправлять им оружие, а они за него будут платить. Соединенные Штаты не получат никаких платежей", – сказал Трамп. "Мы его не покупаем, но мы его будем производить, а они за него будут платить".