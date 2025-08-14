Чеська ініціатива: Україна вже отримала мільйон великокаліберних боєприпасів - Фіала

Україна цього року вже отримала мільйон одиниць великокаліберних боєприпасів у межах чеської ініціативи. Про це під час віртуальної зустрічі "Коаліції рішучих" повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, повідомляє УНН із посиланням на České noviny.

Деталі

Він високо оцінив узгодження позицій з президентом США Дональдом Трампом і привітав той факт, що віце-президент США Джей Ді Венс також вперше відвідав зустріч "Коаліції охочих".

Я також можу оголосити, що на сьогоднішній день ми вже поставили один мільйон одиниць великокаліберних боєприпасів до України цього року в рамках чеської ініціативи - сказав Фіала.

Видання додає, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц подякував Чеській Республіці за ініціативу з боєприпасів. Раніше він назвав чеську ініціативу з боєприпасів "зразковою" допомогою Україні.

Нагадаємо

Україна та Чехія продовжать втілювати спільні проєкти з виробництва зброї й ця співпраця буде лише нарощуватися. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з чеським колегою Яном Ліпавським.

Україна ризикує втратити важливого прихильника: Чехія на порозі зміни курсу - ЗМІ