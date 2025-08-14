$41.430.02
48.080.12
ukenru
13 серпня, 19:25 • 9668 перегляди
Кабмін пропонує встановити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 22463 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 30294 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 32230 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 36713 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 73292 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 76079 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 144735 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 65841 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 120927 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Чеська ініціатива: Україна вже отримала мільйон великокаліберних боєприпасів - Фіала

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Україна отримала мільйон великокаліберних боєприпасів у межах чеської ініціативи, повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц високо оцінив цю допомогу.

Чеська ініціатива: Україна вже отримала мільйон великокаліберних боєприпасів - Фіала

Україна цього року вже отримала мільйон одиниць великокаліберних боєприпасів у межах чеської ініціативи. Про це під час віртуальної зустрічі "Коаліції рішучих" повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, повідомляє УНН із посиланням на České noviny.

Деталі

Він високо оцінив узгодження позицій з президентом США Дональдом Трампом і привітав той факт, що віце-президент США Джей Ді Венс також вперше відвідав зустріч "Коаліції охочих".

Я також можу оголосити, що на сьогоднішній день ми вже поставили один мільйон одиниць великокаліберних боєприпасів до України цього року в рамках чеської ініціативи

- сказав Фіала.

Видання додає, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц подякував Чеській Республіці за ініціативу з боєприпасів. Раніше він назвав чеську ініціативу з боєприпасів "зразковою" допомогою Україні.

Нагадаємо

Україна та Чехія продовжать втілювати спільні проєкти з виробництва зброї й ця співпраця буде лише нарощуватися. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з чеським колегою Яном Ліпавським.

Україна ризикує втратити важливого прихильника: Чехія на порозі зміни курсу - ЗМІ10.08.25, 00:09 • 17734 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Політика
Петр Фіала
Ян Ліпавський
Фрідріх Мерц
Чехія
Німеччина
Україна