У ЄС схвалили використання прибутків від заморожених російських активів для України

Європейський Союз схвалив використання надходжень від заморожених російських активів на суму до 3 мільярдів євро цього року на підтримку України, з яких 90% буде виділено на військову допомогу, повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.