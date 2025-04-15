Вчора росія завдала удару по Кривому Рогу. Загинуло щонайменше 19 людей, з них 9 дітей. Світова спільнота висловила співчуття родинам загиблих та засудила російську агресію.
Низка країн ЄС, включаючи Німеччину та країни Балтії, виступили за фінансування «Радіо Вільна Європа» на тлі зменшення підтримки з боку США. Чехія ініціювала це питання на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.
Уряд Чехії порушує питання в ЄС щодо підтримки мовників Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода. Міністр закордонних справ Чехії наголошує, що закриття мовників було б втратою для демократії.
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський зустрівся з Кітом Келлогом у Вашингтоні. Він наголосив на необхідності озброєння України для ведення переговорів з сильної позиції.
Чехія готує новий проєкт з постачання боєприпасів Україні у 2025 році. Обсяги нових поставок залежатимуть від доступного фінансування, але у світі ще достатньо боєприпасів для закупівлі.
Ян Ліпавський засудив російський удар по Києву 1 січня, який забрав життя двох людей. Ліпавський наголосив на необхідності покарання агресора.
Президент України зустрівся з міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським на саміті Grain from Ukraine. Сторони обговорили оборонну підтримку, постачання артилерійських снарядів та протидію дезінформації.
Україна ініціювала засідання у форматі Україна-НАТО через застосування РФ нової балістичної ракети по Дніпру. Зустріч відбудеться 26 листопада, де обговорять посилення української ППО та обмеження російських військових можливостей.
Ян Ліпавський відвідав Київ для оцінки ситуації з обстрілами та чеськими проєктами. Міністр підтримує мирний план Зеленського, відкинувши ідею тимчасової окупації територій росією.
ЄС розслідує інформацію про завод в Китаї, що виробляє безпілотники для російської армії. Європейський блок готовий запровадити санкції проти Пекіна, якщо факти підтвердяться.
Україна надіслала Чехії партію промислових осушувачів для допомоги у боротьбі з масштабними повенями. Вантаж перевозять дипломати чеського генконсульства у Львові, про що повідомив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський.
Чехія викликала посла рф після обстрілу дитячої лікарні "Охматдит" в Києві.
Міністр закордонних справ Чехії викликав російського посла після того, як внаслідок російського обстрілу дитячої лікарні "Охматдит" у Києві загинули 2 та отримали поранення понад 50 осіб.
Чехія більше не визнає небіометричні російські паспорти з міркувань безпеки, що перешкоджає росіянам з такими паспортами легально перебувати в країні.
Україна отримала першу партію артилерійських снарядів в рамках чеської ініціативи, з потенціалом отримання 1,5 мільйона снарядів, що майже вдвічі більше, ніж було обіцяно раніше, за словами прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали та міністра закордонних справ Яна Ліпавського.
Боєприпаси, закуплені в рамках чеської ініціативи, вже прибувають в Україну, що дозволить Києву безперервно отримувати значну кількість боєприпасів цього року.
Чеська Республіка може допомогти в навчанні українських пілотів на літаках F-16 і Gripen і може запропонувати країнам навчання на цих літаках, заявила міністр оборони Чехії Яна Чернохова.
Європейський Союз схвалив використання надходжень від заморожених російських активів на суму до 3 мільярдів євро цього року на підтримку України, з яких 90% буде виділено на військову допомогу, повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.
Чехія знову запропонує обмежити пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні для боротьби із загрозою російської розвідки та шпигунської діяльності в Європі.
Чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів для України за межами ЄС потребує більшого фінансування, про що заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, закликаючи союзників виділити більше грошей, щоб допомогти Україні захиститися від російської агресії.
В рамках чеської ініціативи Україна потенційно може отримати 1,5 мільйона снарядів, що майже вдвічі більше, ніж було обіцяно раніше, що допоможе Україні краще воювати, забезпечивши стабільне постачання свіжих боєприпасів.
Міністри закордонних справ країн Вишеградської четвірки погодилися, що Україна має відновити свою територіальну цілісність після російської агресії, хоча Угорщина та Словаччина прямо не підтвердили підтримку цієї заяви.
Чехія призупиняє міжурядові консультації зі Словаччиною через проросійську позицію Словаччини та зустріч міністра закордонних справ Словаччини з російським колегою лавровим.