Ян Ліпавський

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24308 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 150449 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 135685 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 132148 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 132789 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195379 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77364 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164473 перегляди

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Іноземні партнери України відреагували на жорстокий удар рф по мирних людях у Кривому Розі

Вчора росія завдала удару по Кривому Рогу. Загинуло щонайменше 19 людей, з них 9 дітей. Світова спільнота висловила співчуття родинам загиблих та засудила російську агресію.

Війна • 5 квітня, 08:12 • 288140 перегляди

Сім країн ЄС підтримують фінансування Радіо Вільна Європа після скорочення допомоги США - Politico

Низка країн ЄС, включаючи Німеччину та країни Балтії, виступили за фінансування «Радіо Вільна Європа» на тлі зменшення підтримки з боку США. Чехія ініціювала це питання на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

Політика • 18 березня, 12:45 • 7442 перегляди

Уряд Чехії закликає ЄС допомогти Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода

Уряд Чехії порушує питання в ЄС щодо підтримки мовників Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода. Міністр закордонних справ Чехії наголошує, що закриття мовників було б втратою для демократії.

Новини Світу • 16 березня, 23:22 • 14994 перегляди

Глава МЗС Чехії розповів Келлогу, що робити з Україною

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський зустрівся з Кітом Келлогом у Вашингтоні. Він наголосив на необхідності озброєння України для ведення переговорів з сильної позиції.

Новини Світу • 8 лютого, 01:26 • 111995 перегляди

Чехія оголосила про новий проєкт з постачання боєприпасів Україні

Чехія готує новий проєкт з постачання боєприпасів Україні у 2025 році. Обсяги нових поставок залежатимуть від доступного фінансування, але у світі ще достатньо боєприпасів для закупівлі.

Політика • 31 січня, 16:30 • 29268 перегляди

У Литві відреагували на атаку рф на Київ: "Мир починається з притягнення агресора до відповідальності"

Ян Ліпавський засудив російський удар по Києву 1 січня, який забрав життя двох людей. Ліпавський наголосив на необхідності покарання агресора.

Війна • 1 січня, 11:40 • 30360 перегляди

Постачання Україні артснарядів та протидія російській дезінформації: Зеленський зустрівся з главою МЗС Чехії

Президент України зустрівся з міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським на саміті Grain from Ukraine. Сторони обговорили оборонну підтримку, постачання артилерійських снарядів та протидію дезінформації.

Політика • 23 листопада, 16:40 • 23066 перегляди

У МЗС підтвердили скликання засідання в форматі Україна-НАТО 26 листопада: про що говоритимуть

Україна ініціювала засідання у форматі Україна-НАТО через застосування РФ нової балістичної ракети по Дніпру. Зустріч відбудеться 26 листопада, де обговорять посилення української ППО та обмеження російських військових можливостей.

Війна • 22 листопада, 14:46 • 15943 перегляди

Глава МЗС Чехії прибув до Києва

Ян Ліпавський відвідав Київ для оцінки ситуації з обстрілами та чеськими проєктами. Міністр підтримує мирний план Зеленського, відкинувши ідею тимчасової окупації територій росією.

Політика • 22 листопада, 07:12 • 19342 перегляди

ЄС збирається тиснути на Китай щодо дронів для росії, попереджає про "наслідки" - Politico

ЄС розслідує інформацію про завод в Китаї, що виробляє безпілотники для російської армії. Європейський блок готовий запровадити санкції проти Пекіна, якщо факти підтвердяться.

Війна • 16 листопада, 10:19 • 40629 перегляди

Україна передала Чехії промислові осушувачі для боротьби з наслідками повені

Україна надіслала Чехії партію промислових осушувачів для допомоги у боротьбі з масштабними повенями. Вантаж перевозять дипломати чеського генконсульства у Львові, про що повідомив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський.

Суспільство • 22 вересня, 17:58 • 29151 перегляди

Чехія викликала російського посла через обстріл дитячої лікарні в Києві

Чехія викликала посла рф після обстрілу дитячої лікарні "Охматдит" в Києві.

Війна • 10 липня, 02:32 • 103971 перегляди

Вбивці, які нападають на дітей у лікарні, – сміття людства: глава МЗС Чехії викликав посла рф після удару по "Охматдиту"

Міністр закордонних справ Чехії викликав російського посла після того, як внаслідок російського обстрілу дитячої лікарні "Охматдит" у Києві загинули 2 та отримали поранення понад 50 осіб.

Війна • 9 липня, 16:30 • 38464 перегляди

Чехія не пускатиме в країну громадян рф без біометричних паспортів

Чехія більше не визнає небіометричні російські паспорти з міркувань безпеки, що перешкоджає росіянам з такими паспортами легально перебувати в країні.

Новини Світу • 4 липня, 18:09 • 22394 перегляди

В Україну прибула перша партія артилерійських снарядів в рамках чеської ініціативи

Україна отримала першу партію артилерійських снарядів в рамках чеської ініціативи, з потенціалом отримання 1,5 мільйона снарядів, що майже вдвічі більше, ніж було обіцяно раніше, за словами прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали та міністра закордонних справ Яна Ліпавського.

Війна • 25 червня, 10:46 • 29941 перегляди

Боєприпаси за чеською ініціативою вже прибувають до України

Боєприпаси, закуплені в рамках чеської ініціативи, вже прибувають в Україну, що дозволить Києву безперервно отримувати значну кількість боєприпасів цього року.

Війна • 15 червня, 03:36 • 111103 перегляди

Чехія може допомогти Україні готувати пілотів для F-16 і Gripen

Чеська Республіка може допомогти в навчанні українських пілотів на літаках F-16 і Gripen і може запропонувати країнам навчання на цих літаках, заявила міністр оборони Чехії Яна Чернохова.

Війна • 9 червня, 07:30 • 93146 перегляди

У ЄС схвалили використання прибутків від заморожених російських активів для України

Європейський Союз схвалив використання надходжень від заморожених російських активів на суму до 3 мільярдів євро цього року на підтримку України, з яких 90% буде виділено на військову допомогу, повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Війна • 21 травня, 10:48 • 19649 перегляди

МЗС Чехії знову запропонує обмежити пересування російських дипломатів по Шенгену

Чехія знову запропонує обмежити пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні для боротьби із загрозою російської розвідки та шпигунської діяльності в Європі.

Новини Світу • 22 квітня, 12:50 • 22156 перегляди

Чеській ініціативі щодо закупівлі боєприпасів для Києва потрібно більше грошей - глава МЗС країни

Чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів для України за межами ЄС потребує більшого фінансування, про що заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, закликаючи союзників виділити більше грошей, щоб допомогти Україні захиститися від російської агресії.

Війна • 3 квітня, 13:06 • 23899 перегляди

Чеська ініціатива може надати Україні 1,5 мільйона снарядів, що вдвічі перевищує початкову обіцянку - Bloomberg

В рамках чеської ініціативи Україна потенційно може отримати 1,5 мільйона снарядів, що майже вдвічі більше, ніж було обіцяно раніше, що допоможе Україні краще воювати, забезпечивши стабільне постачання свіжих боєприпасів.

Війна • 26 березня, 17:56 • 75358 перегляди

Україна повинна відновити територіальну цілісність: глави МЗС Вишеградської четвірки зробили заяву

Міністри закордонних справ країн Вишеградської четвірки погодилися, що Україна має відновити свою територіальну цілісність після російської агресії, хоча Угорщина та Словаччина прямо не підтвердили підтримку цієї заяви.

Війна • 21 березня, 18:37 • 28186 перегляди

Чехія призупиняє міжурядові консультації зі Словаччиною через зв'язки з росією

Чехія призупиняє міжурядові консультації зі Словаччиною через проросійську позицію Словаччини та зустріч міністра закордонних справ Словаччини з російським колегою лавровим.

Новини Світу • 7 березня, 12:59 • 27899 перегляди