Жодних "подарунків" рф: Сибіга про можливі територіальні поступки

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що жодних "подарунків" росії не має бути, адже кожна поступка агресору провокує подальшу агресію. Про це він сказав під час спільної пресконференції з чеським колегою Яном Ліпавським, передає УНН.

Деталі

Ми (з Ліпавським - ред.) приділили пріоритетну увагу останнім ініціативам щодо досягнення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру. Позиція України залишається незмінною - нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи. Висновки мають бути зроблені, ніяких нагород, подарунків, чи умиротворення агресора. Кожна поступка агресору провокує подальшу агресію…Відповідь на територіальне питання, як наголосив Президент є вже в Конституції України - сказав Сибіга.

Міністр наголосив, що мир через силу єдиний ефективний підхід до переговорів з росією.

Доповнення

Сибіга заявив, що росія має сказати чітке "так" для перемир’я у повітрі, на суші й на морі, що відкриє дорогу до подальших мирних перемовин для наближення справедливого миру для України.

Президент США Дональд Трамп заявив, що в мирній угоді щодо російсько-української війни варто очікувати "певний обмін територіями".

Також Трамп заявляв, що зможе оцінити перспективи угоди з очільником рф володимиром путіним "протягом перших двох хвилин" зустрічі.