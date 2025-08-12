Ми повинні почути від рф чітке "так" для перемир’я, що відкриє дорогу до перемовин - Сибіга

Зараз росія має сказати чітке "так" для перемир’я у повітрі, на суші й на морі, що відкриє дорогу до подальших мирних перемовин для наближення справедливого миру для України. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з чеським колегою Яном Ліпавським, передає УНН.

Президент Зеленський вже публічно надав відповідь, а це Конституція України. Конституція України містить всі відповіді на ваші запитання. Україна прагне справедливого, всеосяжного, сталого миру базованого на статуті ООН, нормах міжнародного права. Жодної політики умиротворення

Він наголосив, що російський диктатор володимир путін прагне політики Мюнхену-2, Ялтинського світового порядку, який був побудований на поділі сфер впливу.

Світ має цьому протидіяти спільними мирними зусиллями, тому що путін тестує. Будь-який прояв нашої слабкості, нерішучості, роз’єднаності – це джерело сил для путіна. Тому позиція має бути тверда. Ми маємо наближати сталий справедливий мир для України. На цьому етапі необхідно зосередитися на режимі припинення вогню, перемир’ю

Міністр наголосив, що це той фундаментальний крок, який відкриє дорогу для подальших перемовин у будь-якому форматі, у будь-якій географії.

Українська сторона до цього готова. Зараз ми повинні почути від російської сторони чітке "так" для перемир’я у повітрі, на суші й на морі, що відкриє дорогу до подальших мирних перемовин для наближення справедливого миру для України. Звичайно ми потребуємо залученість США й вдячні за ці зусилля