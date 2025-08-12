Ми повинні почути від рф чітке "так" для перемир’я, що відкриє дорогу до перемовин - Сибіга

$41.450.06
48.200.00
ukenru
Ексклюзив
09:50 • 11327 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
09:30 • 12046 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
09:00 • 10437 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
08:17 • 9886 перегляди
"Інфільтрація не означає отримати під контроль території": ОТУ "Донецьк" заявило про оборонні бої і знищення ворога, що просочується
06:06 • 13149 перегляди
Війська рф завдали ракетний удар по навчальному підрозділу ЗСУ, відомо про загиблого та 11 поранених - Сухопутні війська
12 серпня, 05:29 • 18301 перегляди
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 81412 перегляди
Власні бренди аптек: як вони допомагають знизити ціни на ліки та зберегти якість
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 128420 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35 • 179197 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 10:23 • 129015 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
4.1м/с
36%
755мм
Популярнi новини
Киянин за $15-25 тисяч "знімав" чоловіків з військового обліку12 серпня, 02:50 • 20034 перегляди
"Майбутнє України має ґрунтуватися на свободі": премʼєр-міністри Великої Британії та Канади обговорили підтримку України12 серпня, 03:11 • 15373 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу06:40 • 11125 перегляди
Ракетний удар по навчальній базі в Україні забрав життя іноземних новобранців - NYT06:46 • 13235 перегляди
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня07:04 • 16853 перегляди
Публікації
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
Ексклюзив
09:50 • 11326 перегляди
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закрутокPhoto09:24 • 9692 перегляди
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня07:04 • 16991 перегляди
Власні бренди аптек: як вони допомагають знизити ціни на ліки та зберегти якість
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 81408 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 128418 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ян Ліпавський
Андрій Сибіга
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Німеччина
Львів
Реклама
УНН Lite
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу06:40 • 11240 перегляди
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto11 серпня, 19:18 • 22404 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 179197 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 122752 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 238793 перегляди
Актуальне
Truth Social
Financial Times
Leopard 2
MIM-104 Patriot
Ґардіан

Ми повинні почути від рф чітке "так" для перемир’я, що відкриє дорогу до перемовин - Сибіга

Київ • УНН

 • 1292 перегляди

Очільник МЗС України зустрівся з чеським колегою. На пресконференції обговорювалась проблема припинення російсько-української війни.

Ми повинні почути від рф чітке "так" для перемир’я, що відкриє дорогу до перемовин - Сибіга

Зараз росія має сказати чітке "так" для перемир’я у повітрі, на суші й на морі, що відкриє дорогу до подальших мирних перемовин для наближення справедливого миру для України. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з чеським колегою Яном Ліпавським, передає УНН.

Деталі

Президент Зеленський вже публічно надав відповідь, а це Конституція України. Конституція України містить всі відповіді на ваші запитання. Україна прагне справедливого, всеосяжного, сталого миру базованого на статуті ООН, нормах міжнародного права. Жодної політики умиротворення

- заявив Сибіга.

Він наголосив, що російський диктатор володимир путін прагне політики Мюнхену-2, Ялтинського світового порядку, який був побудований на поділі сфер впливу.

Світ має цьому протидіяти спільними мирними зусиллями, тому що путін тестує. Будь-який прояв нашої слабкості, нерішучості, роз’єднаності – це джерело сил для путіна. Тому позиція має бути тверда. Ми маємо наближати сталий справедливий мир для України. На цьому етапі необхідно зосередитися на режимі припинення вогню, перемир’ю

- заявив Сибіга.

Міністр наголосив, що це той фундаментальний крок, який відкриє дорогу для подальших перемовин у будь-якому форматі, у будь-якій географії.

Українська сторона до цього готова. Зараз ми повинні почути від російської сторони чітке "так" для перемир’я у повітрі, на суші й на морі, що відкриє дорогу до подальших мирних перемовин для наближення справедливого миру для України. Звичайно ми потребуємо залученість США й вдячні за ці зусилля

- сказав Сибіга.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив, що в мирній угоді щодо російсько-української війни варто очікувати "певний обмін територіями".

Також Трамп заявляв, що зможе оцінити перспективи угоди з очільником рф володимиром путіним "протягом перших двох хвилин" зустрічі.

Анна Мурашко

СуспільствоВійнаПолітикаНовини Світу
Організація Об'єднаних Націй
Ян Ліпавський
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна