Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Мы должны услышать от рф четкое "да" для перемирия, что откроет дорогу к переговорам - Сибига

Киев • УНН

 • 912 просмотра

Глава МИД Украины встретился с чешским коллегой. На пресс-конференции обсуждалась проблема прекращения российско-украинской войны.

Мы должны услышать от рф четкое "да" для перемирия, что откроет дорогу к переговорам - Сибига

Сейчас россия должна сказать четкое "да" перемирию в воздухе, на суше и на море, что откроет путь к дальнейшим мирным переговорам для приближения справедливого мира для Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с чешским коллегой Яном Липавским, передает УНН.

Детали

Президент Зеленский уже публично дал ответ, а это Конституция Украины. Конституция Украины содержит все ответы на ваши вопросы. Украина стремится к справедливому, всеобъемлющему, устойчивому миру, основанному на уставе ООН, нормах международного права. Никакой политики умиротворения

- заявил Сибига.

Он подчеркнул, что российский диктатор владимир путин стремится к политике Мюнхена-2, Ялтинского мирового порядка, который был построен на разделении сфер влияния.

Мир должен этому противодействовать совместными мирными усилиями, потому что Путин тестирует. Любое проявление нашей слабости, нерешительности, разобщенности – это источник сил для Путина. Поэтому позиция должна быть твердой. Мы должны приближать устойчивый справедливый мир для Украины. На этом этапе необходимо сосредоточиться на режиме прекращения огня, перемирии

- заявил Сибига.

Министр подчеркнул, что это тот фундаментальный шаг, который откроет дорогу для дальнейших переговоров в любом формате, в любой географии.

Украинская сторона к этому готова. Сейчас мы должны услышать от российской стороны четкое "да" для перемирия в воздухе, на суше и на море, что откроет дорогу к дальнейшим мирным переговорам для приближения справедливого мира для Украины. Конечно, мы нуждаемся в вовлеченности США и благодарны за эти усилия

- сказал Сибига.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил, что в мирном соглашении по российско-украинской войне стоит ожидать "определенный обмен территориями".

Также Трамп заявлял, что сможет оценить перспективы соглашения с главой рф владимиром путиным "в течение первых двух минут" встречи.

Анна Мурашко

