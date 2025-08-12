Мы должны услышать от рф четкое "да" для перемирия, что откроет дорогу к переговорам - Сибига

Сейчас россия должна сказать четкое "да" перемирию в воздухе, на суше и на море, что откроет путь к дальнейшим мирным переговорам для приближения справедливого мира для Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с чешским коллегой Яном Липавским, передает УНН.

Президент Зеленский уже публично дал ответ, а это Конституция Украины. Конституция Украины содержит все ответы на ваши вопросы. Украина стремится к справедливому, всеобъемлющему, устойчивому миру, основанному на уставе ООН, нормах международного права. Никакой политики умиротворения

Он подчеркнул, что российский диктатор владимир путин стремится к политике Мюнхена-2, Ялтинского мирового порядка, который был построен на разделении сфер влияния.

Мир должен этому противодействовать совместными мирными усилиями, потому что Путин тестирует. Любое проявление нашей слабости, нерешительности, разобщенности – это источник сил для Путина. Поэтому позиция должна быть твердой. Мы должны приближать устойчивый справедливый мир для Украины. На этом этапе необходимо сосредоточиться на режиме прекращения огня, перемирии

Министр подчеркнул, что это тот фундаментальный шаг, который откроет дорогу для дальнейших переговоров в любом формате, в любой географии.

Украинская сторона к этому готова. Сейчас мы должны услышать от российской стороны четкое "да" для перемирия в воздухе, на суше и на море, что откроет дорогу к дальнейшим мирным переговорам для приближения справедливого мира для Украины. Конечно, мы нуждаемся в вовлеченности США и благодарны за эти усилия