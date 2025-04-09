Вчера россия нанесла удар по Кривому Рогу. Погибло по меньшей мере 19 человек, из них 9 детей. Мировое сообщество выразило соболезнования семьям погибших и осудило российскую агрессию.
Ряд стран ЕС, включая Германию и страны Балтии, выступили за финансирование «Радио Свободная Европа» на фоне уменьшения поддержки со стороны США. Чехия инициировала этот вопрос на встрече министров иностранных дел ЕС.
Правительство Чехии поднимает вопрос в ЕС о поддержке вещателей Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Министр иностранных дел Чехии подчеркивает, что закрытие вещателей было бы потерей для демократии.
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский встретился с Китом Келлогом в Вашингтоне. Он отметил необходимость вооружения Украины для ведения переговоров с сильной позиции.
Чехия готовит новый проект по поставке боеприпасов Украине в 2025 году. Объемы новых поставок будут зависеть от доступного финансирования, но в мире еще достаточно боеприпасов для закупки.
Ян Липавский осудил российский удар по Киеву 1 января, который унес жизни двух человек. Липавский подчеркнул необходимость наказания агрессора.
Президент Украины встретился с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским на саммите Grain from Ukraine. Стороны обсудили оборонную поддержку, поставки артиллерийских снарядов и противодействие дезинформации.
Украина инициировала заседание в формате Украина-НАТО из-за применения РФ новой баллистической ракеты по Днепру. Встреча состоится 26 ноября, где обсудят усиление украинской ПВО и ограничение российских военных возможностей.
Ян Липавский посетил Киев для оценки ситуации с обстрелами и чешскими проектами. Министр поддерживает мирный план Зеленского, отвергнув идею временной оккупации территорий россией.
ЕС расследует информацию о заводе в Китае, производящем беспилотники для российской армии. Европейский блок готов ввести санкции против Пекина, если факты подтвердятся.
Украина направила Чехии партию промышленных осушителей для помощи в борьбе с масштабными наводнениями. Груз перевозят дипломаты чешского генконсульства во Львове, о чем сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский.
Чехия вызвала посла рф после обстрела детской больницы "Охматдет" в Киеве.
Министр иностранных дел Чехии вызвал российского посла после того, как в результате российского обстрела детской больницы "Охматдет" в Киеве погибли 2 и получили ранения более 50 человек.
Чехия больше не признает небиометрические российские паспорта из соображений безопасности, что препятствует россиянам с такими паспортами легально находиться в стране.
Украина получила первую партию артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы, с потенциалом получения 1,5 миллиона снарядов, что почти вдвое больше, чем было обещано ранее, по словам премьер-министра Чехии Петра Фиалы и министра иностранных дел Яна Липавского.
Боеприпасы, закупленные в рамках чешской инициативы, уже прибывают в Украину, что позволит Киеву непрерывно получать значительное количество боеприпасов в этом году.
Чешская Республика может помочь в обучении украинских полетов на самолетах F-16 и Gripen и может предложить странам обучение на этих самолетах, заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова.
Европейский Союз одобрил использование поступлений от замороженных российских активов на сумму до 3 миллиардов евро в этом году на поддержку Украины, из которых 90% будет выделено на военную помощь, сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.
Чехия снова предложит ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне для борьбы с угрозой российской разведки и шпионской деятельности в Европе.
Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины за пределами ЕС требует большего финансирования, о чем заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, призывая союзников выделить больше денег, чтобы помочь Украине защититься от российской агрессии.
В рамках чешской инициативы Украина потенциально может получить 1,5 миллиона снарядов, что почти вдвое больше, чем было обещано ранее, что поможет Украине лучше воевать, обеспечив стабильные поставки свежих боеприпасов.
Министры иностранных дел стран Вышеградской четверки согласились, что Украина должна восстановить свою территориальную целостность после российской агрессии, хотя Венгрия и Словакия прямо не подтвердили поддержку этого заявления.
Чехия приостанавливает межправительственные консультации со Словакией из-за пророссийской позиции Словакии и встречи министра иностранных дел Словакии с российским коллегой лавровым.