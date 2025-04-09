В ЕС одобрили использование доходов от замороженных российских активов для Украины

Европейский Союз одобрил использование поступлений от замороженных российских активов на сумму до 3 миллиардов евро в этом году на поддержку Украины, из которых 90% будет выделено на военную помощь, сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.