В Днепре задержали молодого человека, который рассылал письма с угрозами в школы Чехии и Словакии

$41.820.01
48.800.09
ukenru
Дать или не дать: какие страны поддержали план Трампа о передаче оружия Украине, а какие – отказали или колеблются
13:16 • 12895 просмотра
Дать или не дать: какие страны поддержали план Трампа о передаче оружия Украине, а какие – отказали или колеблются
12:12 • 16007 просмотра
Рада уволила Шмыгаля с поста премьер-министра
Эксклюзив
09:44 • 37074 просмотра
В Николаеве мужчину избили сотрудники ТЦК: ГБР открыло производство
09:05 • 61080 просмотра
Встреча стран-владельцев Patriot для координации помощи Украине ожидается на следующей неделе - СМИ
Эксклюзив
16 июля, 07:08 • 75401 просмотра
Перестановки в Кабмине: сегодня состоится заседание фракции, Свириденко представит кандидатов в министры
16 июля, 03:38 • 86596 просмотра
Трамп заявил, что первые ракеты Patriot уже отгружаются союзникам
15 июля, 19:40 • 201347 просмотра
Фольклорист, профессор и новый языковой омбудсмен: что известно об Елене Ивановской
Эксклюзив
15 июля, 12:51 • 239974 просмотра
Авиационная отрасль держит небо: Украина может стать форпостом технологий или потерять еще одну стратегическую сферу
15 июля, 10:57 • 244623 просмотра
Во сколько украинцам обойдется обучение за границей: топ-10 иностранных вузов
15 июля, 10:52 • 108000 просмотра
ВР одобрила продление мобилизации - нардеп
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3.9м/с
49%
744мм
Популярные новости
США и страны Европы установили дедлайн для нового ядерного соглашения с Ираном: детали16 июля, 06:00 • 68476 просмотра
Звезды «Носферату» возвращаются: Аарон Тейлор-Джонсон и Лили-Роуз Депп могут снова встретиться в новом фильме16 июля, 07:38 • 90817 просмотра
В Николаеве мужчину избили люди в военной форме: дело расследует ГБР
Эксклюзив
08:23 • 54702 просмотра
Крипто, домашний пес героя «Супермена», вдохновляет многих зрителей фильма завести собственного суперпса09:55 • 51162 просмотра
Завершение российско-украинской войны: Китай назвал "единственный жизнеспособный вариант"10:55 • 33541 просмотра
публикации
Дать или не дать: какие страны поддержали план Трампа о передаче оружия Украине, а какие – отказали или колеблются13:16 • 12897 просмотра
День хот-дога: подборка самых вкусных идей для приготовления11:57 • 23710 просмотра
Фольклорист, профессор и новый языковой омбудсмен: что известно об Елене Ивановской15 июля, 19:40 • 201348 просмотра
Defence City на финишной прямой к голосованию: кто станет резидентом новой модели поддержки оборонно-промышленного комплекса?15 июля, 18:14 • 121619 просмотра
Более пяти месяцев без решения: маркетинговые договоры до сих пор под запретом, а рынок ждет четких правил15 июля, 16:31 • 124654 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Алексей Гончаренко
Денис Шмыгаль
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Николаев
Харьков
Реклама
УНН Lite
Крипто, домашний пес героя «Супермена», вдохновляет многих зрителей фильма завести собственного суперпса09:55 • 51638 просмотра
Звезды «Носферату» возвращаются: Аарон Тейлор-Джонсон и Лили-Роуз Депп могут снова встретиться в новом фильме16 июля, 07:38 • 91275 просмотра
Трамп присвоил себе оригинальный трофей Клубного чемпионата мира, а «Челси» получит копию15 июля, 14:33 • 63940 просмотра
Азилия Бэнкс обвинила Конора Макгрегора в сексуальных домогательствах и обнародовала интимные фото бойца15 июля, 13:05 • 80772 просмотра
Неизданная музыка Бейонсе была украдена из автомобиля во время тура Cowboy Carter15 июля, 08:20 • 108881 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Бронетранспортер M113
Coca-Cola
ATACMS
Хранитель

В Днепре задержали молодого человека, который рассылал письма с угрозами в школы Чехии и Словакии

Киев • УНН

 • 678 просмотра

В Днепре задержан мужчина, который в прошлом году угрожал терактами в школах Чехии и Словакии. Его деятельность финансировалась россиянами, а задержание произошло при участии украинских, чешских и словацких спецслужб.

В Днепре задержали молодого человека, который рассылал письма с угрозами в школы Чехии и Словакии

В Днепре совместными усилиями украинских, чешских и словацких спецслужб был задержан молодой человек, который в прошлом году угрожал совершить теракты в школах Чехии и Словакии. Противоправная деятельность фигуранта дела финансировалась россиянами, пишет УНН со ссылкой на CTK.

Детали

По этому делу сформирована совместная следственная группа, и сегодня с участием правоохранителей из Чешской Республики, Украины и Словакии в Украине, где был задержан подозреваемый, проводится уголовное производство. Учитывая стадию уголовного производства, пока невозможно предоставить никакой дополнительной подробной информации 

– подытожил надзорный государственный прокурор Иржи Рихтер.

Согласно Уголовному кодексу Чехии, любой, кто угрожает совершить террористическое преступление через прессу, кино, радио, телевидение, общедоступную компьютерную сеть или другие аналогичные средства, наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.

Словацкая полиция сообщила о рейдах в разных местах украинского города Днепр с целью сохранения компьютерного и телекоммуникационного оборудования. Они также опубликовали фотографию со статьей, на которой, среди прочих, был зафиксирован сотрудник Национального центра по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью чешской полиции (NCTEKK).

Участие в оперативных мероприятиях NCTEKK и BIS подтвердила чешская контрразведка, которая говорит об успешной международной операции.

Вчера (во вторник) специальная группа задержала в Украине молодого человека, подозреваемого в рассылке прошлогодних электронных писем с угрозами сотням школ Чешской Республики. По предварительной информации, Чехия была не единственной его целью, и он совершал подобные действия в ряде европейских стран – сообщила спецслужба. Свои преступные действия фигурант дела осуществлял за российские деньги.

В Британии арестовали восемь человек во время двух отдельных антитеррористических операций – ВВС04.05.2025, 11:11 • 5192 просмотра

Министр иностранных дел Ян Липавский также упомянул, что деятельность подозреваемого была направлена на большее количество стран, и что за его деятельностью, вероятно, стоял куратор из России.

Я рад, что наши силы безопасности участвовали в его задержании, и что он не может продолжать пугать нашу общественность

– сказал он. Относительно дальнейших заявлений он сослался на полицию и BIS.

Напоминаем

В начале прошлого учебного года сотни школ в Чешской Республике и Словакии неоднократно получали электронные письма с угрозами. Автор угроз утверждал, что в школьных зданиях есть бомбы. В то время полиция оценила серьезность угрозы как очень низкую, а также попросила общественность не распространять угрозы, делясь ими в социальных сетях.

Также словацкая полиция заявила, что расследует дело как теракт, за который виновнику может грозить пожизненное заключение.

В своем недавно опубликованном ежегодном отчете за прошлый год BIS заявила, что, согласно результатам расследования, угрозы школам были связаны с русскоязычной средой.

Кроме того, сообщения о бомбовых нападениях в Чешской Республике сопровождались конкретными вспомогательными информационными мероприятиями

– написано в сообщении.

При этом упоминалась дезинформационная кампания, которую проводил один из российских СМИ.

Дополнение

российские спецслужбы могут использовать тактику вербовки подростков для диверсий в Литве, как это было в Украине. Подростки уязвимы, а скауты обещают легкий заработок.

Жительница Харькова получила 10 лет заключения за администрирование кремлевских Telegram-каналов. Она распространяла антиукраинские нарративы и оправдывала агрессию РФ.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществоКриминал и ЧПНовости Мира
Днепр
Ян Липавский
Литва
Чешская Республика
Словакия
Украина
Харьков
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9