В Днепре задержали молодого человека, который рассылал письма с угрозами в школы Чехии и Словакии

В Днепре совместными усилиями украинских, чешских и словацких спецслужб был задержан молодой человек, который в прошлом году угрожал совершить теракты в школах Чехии и Словакии. Противоправная деятельность фигуранта дела финансировалась россиянами, пишет УНН со ссылкой на CTK.

Детали

По этому делу сформирована совместная следственная группа, и сегодня с участием правоохранителей из Чешской Республики, Украины и Словакии в Украине, где был задержан подозреваемый, проводится уголовное производство. Учитывая стадию уголовного производства, пока невозможно предоставить никакой дополнительной подробной информации – подытожил надзорный государственный прокурор Иржи Рихтер.

Согласно Уголовному кодексу Чехии, любой, кто угрожает совершить террористическое преступление через прессу, кино, радио, телевидение, общедоступную компьютерную сеть или другие аналогичные средства, наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.

Словацкая полиция сообщила о рейдах в разных местах украинского города Днепр с целью сохранения компьютерного и телекоммуникационного оборудования. Они также опубликовали фотографию со статьей, на которой, среди прочих, был зафиксирован сотрудник Национального центра по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью чешской полиции (NCTEKK).

Участие в оперативных мероприятиях NCTEKK и BIS подтвердила чешская контрразведка, которая говорит об успешной международной операции.

Вчера (во вторник) специальная группа задержала в Украине молодого человека, подозреваемого в рассылке прошлогодних электронных писем с угрозами сотням школ Чешской Республики. По предварительной информации, Чехия была не единственной его целью, и он совершал подобные действия в ряде европейских стран – сообщила спецслужба. Свои преступные действия фигурант дела осуществлял за российские деньги.

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Министр иностранных дел Ян Липавский также упомянул, что деятельность подозреваемого была направлена на большее количество стран, и что за его деятельностью, вероятно, стоял куратор из России.

Я рад, что наши силы безопасности участвовали в его задержании, и что он не может продолжать пугать нашу общественность – сказал он. Относительно дальнейших заявлений он сослался на полицию и BIS.

Напоминаем

В начале прошлого учебного года сотни школ в Чешской Республике и Словакии неоднократно получали электронные письма с угрозами. Автор угроз утверждал, что в школьных зданиях есть бомбы. В то время полиция оценила серьезность угрозы как очень низкую, а также попросила общественность не распространять угрозы, делясь ими в социальных сетях.

Также словацкая полиция заявила, что расследует дело как теракт, за который виновнику может грозить пожизненное заключение.

В своем недавно опубликованном ежегодном отчете за прошлый год BIS заявила, что, согласно результатам расследования, угрозы школам были связаны с русскоязычной средой.

Кроме того, сообщения о бомбовых нападениях в Чешской Республике сопровождались конкретными вспомогательными информационными мероприятиями – написано в сообщении.

При этом упоминалась дезинформационная кампания, которую проводил один из российских СМИ.

Дополнение

российские спецслужбы могут использовать тактику вербовки подростков для диверсий в Литве, как это было в Украине. Подростки уязвимы, а скауты обещают легкий заработок.

Жительница Харькова получила 10 лет заключения за администрирование кремлевских Telegram-каналов. Она распространяла антиукраинские нарративы и оправдывала агрессию РФ.