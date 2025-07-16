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У Дніпрі затримали молодика, який розсилав листи з погрозами у школи Чехії і Словаччини

Київ • УНН

 • 702 перегляди

У Дніпрі затримано чоловіка, який минулого року погрожував терактами у школах Чехії та Словаччини. Його діяльність фінансувалася росіянами, а затримання відбулося за участі українських, чеських та словацьких спецслужб.

У Дніпрі затримали молодика, який розсилав листи з погрозами у школи Чехії і Словаччини

У Дніпрі спільними зусиллями української, чеської та словацької спецслужб було затримано молодика, який минулого року погрожував здійснити теракти у школах Чехії і Словаччини. Протиправна діяльність фігуранта справи фінансувалася росіянами, пише УНН з посиланням на CTK.

Деталі

У цій справі сформовано спільну слідчу групу, і сьогодні за участю правоохоронців з Чеської Республіки, України та Словаччини в Україні, де було затримано підозрюваного, проводиться кримінальне провадження. Враховуючи стадію кримінального провадження, наразі неможливо надати жодної додаткової детальної інформації 

– підсумував наглядовий державний прокурор Іржі Ріхтер.

Згідно з Кримінальним кодексом Чехії, будь-хто, хто погрожує скоїти терористичний злочин через пресу, кіно, радіо, телебачення, загальнодоступну комп'ютерну мережу або інші аналогічні засоби, карається позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років.

Словацька поліція повідомила про рейди в різних місцях українського міста Дніпро з метою збереження комп'ютерного та телекомунікаційного обладнання. Вони також опублікували фотографію зі статтею, на якій, серед інших, був зафіксований співробітник Національного центру боротьби з тероризмом, екстремізмом та кіберзлочинністю чеської поліції (NCTEKK).

Участь в оперативних заходах NCTEKK та BIS підтвердила чеська контррозвідка, яка говорить про успішну міжнародну операцію.

Вчора (у вівторок) спеціальна група затримала в Україні молодого чоловіка, підозрюваного у розсилці торішніх електронних листів із погрозами до сотень шкіл Чеської Республіки. За попередньою інформацією, Чехія була не єдиною його ціллю, і він здійснював подібні дії у низці європейських країн – повідомила спецслужба. Свої злочинні дії фігурант справи здійснював за російські гроші.

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Міністр закордонних справ Ян Ліпавський також згадав, що діяльність підозрюваного була спрямована на більшу кількість країн, і що за його діяльністю, ймовірно, стояв куратор з росії.

Я радий, що наші сили безпеки брали участь у його затриманні, і що він не може продовжувати лякати нашу громадськість

– сказав він. Щодо подальших заяв він послався на поліцію та BIS.

Нагадуємо

На початку минулого навчального року сотні шкіл у Чеській Республіці та Словаччині неодноразово отримували електронні листи з погрозами. Автор погроз стверджував, що в шкільних будівлях є бомби. На той час поліція оцінила серйозність загрози як дуже низьку, а також попросила громадськість не поширювати погрози, ділячись ними в соціальних мережах.

Також словацька поліція заявила, що розслідує справу як теракт, за який винуватцю може загрожувати довічне ув'язнення.

У своєму нещодавно опублікованому щорічному звіті за минулий рік BIS заявила, що, згідно з результатами розслідування, погрози школам були пов'язані з російськомовним середовищем.

Крім того, повідомлення про бомбові напади в Чеській Республіці супроводжувалися конкретними допоміжними інформаційними заходами

– написано в повідомленні.

При цьому згадувалася дезінформаційна кампанія, яку проводив один з російських ЗМІ.

Доповнення

російські спецслужби можуть використовувати тактику вербування підлітків для диверсій у Литві, як це було в Україні. Підлітки вразливі, а скаути обіцяють легкий заробіток.

Жителька Харкова отримала 10 років ув'язнення за адміністрування кремлівських Telegram-каналів. Вона поширювала антиукраїнські наративи та виправдовувала агресію рф.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоКримінал та НПНовини Світу
Дніпро (місто)
Ян Ліпавський
Литва
Чехія
Словаччина
Україна
Харків
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