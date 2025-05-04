У Британії арештували вісьмох осіб під час двох окремих антитерористичних операцій - ВВС

У Великій Британії вісім осіб було заарештовано в рамках двох окремих антитерористичних поліцейських розслідувань. Майже всі затримані – іранського походження, повідомляє ВВС, пише УНН.

Деталі

П'ятьох осіб було заарештовано в різних місцях Англії в суботу в рамках "заздалегідь спланованого" розслідування змови з метою "нападу на конкретне приміщення - повідомила поліція Лондона.

Зазначається, що серед чотирьох затриманих підозрюваних - двоє віком 29 років, один віком 40 років і один віком 46 років. Всі вони є громадянами Ірану. Поліція повідомила, що громадянство та вік п'ятого ще встановлюються. Ще трьох чоловіків, усі іранці, було заарештовано в Лондоні в суботу в рамках окремого антитерористичного поліцейського розслідування.

Поліція заявила, що ці дві операції не пов'язані між собою. Міністр внутрішніх справ Іветт Купер подякувала поліції та службам безпеки "за дії, які вони вжили для забезпечення безпеки нашої країни".

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Це серйозні події, які демонструють постійну потребу адаптувати нашу реакцію до загроз національній безпеці - заявила вона.

Чотирьох було затримано відповідно до Закону про боротьбу з тероризмом. П'ятого чоловіка було заарештовано відповідно до Закону про поліцію та кримінальні докази (PACE).

Усіх п'ятьох було заарештовано за підозрою у підготовці теракту. Дані особи були заарештовані в Свіндоні, західному Лондоні, Стокпорті, Рочдейлі та Манчестері, вони залишаються під вартою. Поліція заявила, що розслідування стосується підозри у змові з метою нападу на "конкретне приміщення", проте правоохоронці не повідомили, на яке.

В окремій операції, за даними поліції Лондона, троє чоловіків віком 39, 44 та 55 років були заарештовані відповідно до Закону про національну безпеку за трьома різними адресами на північному заході та заході Лондона та взяті під варту.

Наразі тривають обшуки. Поліція заявила, що це розслідування не пов'язане з арештом інших п'ятьох осіб.

Доповнення

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