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В Британии арестовали восемь человек во время двух отдельных антитеррористических операций – ВВС

Киев • УНН

 • 40 просмотра

В Великобритании арестованы восемь человек в рамках антитеррористических расследований. Пятеро подозреваются в подготовке теракта, трое - по закону о нацбезопасности, все задержанные иранского происхождения.

В Британии арестовали восемь человек во время двух отдельных антитеррористических операций – ВВС

В Великобритании восемь человек были арестованы в рамках двух отдельных антитеррористических полицейских расследований. Почти все задержанные – иранского происхождения, сообщает ВВС, пишет УНН.

 Детали

Пять человек были арестованы в разных местах Англии в субботу в рамках "заранее спланированного" расследования заговора с целью "нападения на конкретное помещение

- сообщила полиция Лондона.

Отмечается, что среди четырех задержанных подозреваемых - двое в возрасте 29 лет, один в возрасте 40 лет и один в возрасте 46 лет. Все они являются гражданами Ирана. Полиция сообщила, что гражданство и возраст пятого еще устанавливаются. Еще трое мужчин, все иранцы, были арестованы в Лондоне в субботу в рамках отдельного антитеррористического полицейского расследования.

Полиция заявила, что эти две операции не связаны между собой. Министр внутренних дел Иветт Купер поблагодарила полицию и службы безопасности "за действия, которые они предприняли для обеспечения безопасности нашей страны".

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Это серьезные события, которые демонстрируют постоянную потребность адаптировать нашу реакцию к угрозам национальной безопасности

- заявила она. 

Четверо были задержаны в соответствии с Законом о борьбе с терроризмом. Пятый мужчина был арестован в соответствии с Законом о полиции и уголовных доказательствах (PACE).

Все пятеро были арестованы по подозрению в подготовке теракта. Данные лица были арестованы в Суиндоне, западном Лондоне, Стокпорте, Рочдейле и Манчестере, они остаются под стражей. Полиция заявила, что расследование касается подозрения в сговоре с целью нападения на "конкретное помещение", однако правоохранители не сообщили, на какое.

В отдельной операции, по данным полиции Лондона, трое мужчин в возрасте 39, 44 и 55 лет были арестованы в соответствии с Законом о национальной безопасности по трем разным адресам на северо-западе и западе Лондона и взяты под стражу.

В настоящее время продолжаются обыски. Полиция заявила, что это расследование не связано с арестом других пятерых человек.

Дополнение

Старшеклассник в школе города Нант на западе Франции совершил вооруженное нападение в школе. В результате – один старшеклассник погиб и трое ранены, один из них – в критическом состоянии. 

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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