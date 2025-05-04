В Британии арестовали восемь человек во время двух отдельных антитеррористических операций – ВВС
Киев • УНН
В Великобритании арестованы восемь человек в рамках антитеррористических расследований. Пятеро подозреваются в подготовке теракта, трое - по закону о нацбезопасности, все задержанные иранского происхождения.
В Великобритании восемь человек были арестованы в рамках двух отдельных антитеррористических полицейских расследований. Почти все задержанные – иранского происхождения, сообщает ВВС, пишет УНН.
Детали
Пять человек были арестованы в разных местах Англии в субботу в рамках "заранее спланированного" расследования заговора с целью "нападения на конкретное помещение
Отмечается, что среди четырех задержанных подозреваемых - двое в возрасте 29 лет, один в возрасте 40 лет и один в возрасте 46 лет. Все они являются гражданами Ирана. Полиция сообщила, что гражданство и возраст пятого еще устанавливаются. Еще трое мужчин, все иранцы, были арестованы в Лондоне в субботу в рамках отдельного антитеррористического полицейского расследования.
Полиция заявила, что эти две операции не связаны между собой. Министр внутренних дел Иветт Купер поблагодарила полицию и службы безопасности "за действия, которые они предприняли для обеспечения безопасности нашей страны".
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Это серьезные события, которые демонстрируют постоянную потребность адаптировать нашу реакцию к угрозам национальной безопасности
Четверо были задержаны в соответствии с Законом о борьбе с терроризмом. Пятый мужчина был арестован в соответствии с Законом о полиции и уголовных доказательствах (PACE).
Все пятеро были арестованы по подозрению в подготовке теракта. Данные лица были арестованы в Суиндоне, западном Лондоне, Стокпорте, Рочдейле и Манчестере, они остаются под стражей. Полиция заявила, что расследование касается подозрения в сговоре с целью нападения на "конкретное помещение", однако правоохранители не сообщили, на какое.
В отдельной операции, по данным полиции Лондона, трое мужчин в возрасте 39, 44 и 55 лет были арестованы в соответствии с Законом о национальной безопасности по трем разным адресам на северо-западе и западе Лондона и взяты под стражу.
В настоящее время продолжаются обыски. Полиция заявила, что это расследование не связано с арестом других пятерых человек.
Дополнение
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