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Сьогодні другий раунд перемовин України з рф у Стамбулі: останні новини
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У Литві міносвіти попередило школи про загрозу вербування підлітків спецслужбами рф

Київ • УНН

 • 180 перегляди

російські спецслужби можуть використовувати тактику вербування підлітків для диверсій у Литві, як це було в Україні. Підлітки вразливі, а скаути обіцяють легкий заробіток.

У Литві міносвіти попередило школи про загрозу вербування підлітків спецслужбами рф

Співробітники російських спецслужб, які вербують підлітків онлайн для диверсій в Україні, можуть використовувати цю ж тактику в Литві. Попередження з таким змістом литовське міністерство освіти розіслало директорам шкіл. Про це повідомляє Delfi, передає УНН.

Деталі

За інформацією видання, спецслужби країни мають певні дані про підготовку подібних диверсій у Литві, оскільки директорам шкіл надіслано офіційні попередження із закликом провести з учнями профілактичні бесіди щодо такої загрози.

Дитячий та підлітковий психіатр Лінас Слушніс наголосив Delfi, що російські спецслужби недарма переслідують підлітків, адже вони дуже вразливі та схильні до ризику.

Інший аспект загрози полягає в тому, що підлітків вербують добре психологічно підготовлені скаути, які здатні переконати їх, що виконання того чи іншого завдання не викличе жодних проблем, навпаки, це буде "чудова можливість легко заробити", пише видання.

Вербування росіянами підлітків: майже 50 дітей звернулись до поліції21.05.25, 15:15 • 3092 перегляди

Досвід України показав, що росіяни часто вбивають дітей, які виконують завдання та дистанційно підривають закладені ними бомби.

Неповнолітній українець, який намагався підпалити магазин Ikea у Вільнюсі 9 травня минулого року, також був завербований російською розвідкою, пише видання.  Він приїхав до Литви з Польщі для виконання завдання, і йому пообіцяли старий автомобіль BMW та 10 тисяч натомість. доларів США.

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Нагадаємо

Від травня 2024 року СБУ та Нацполіція затримали понад 600 осіб за теракти та диверсії. Чверть затриманих – неповнолітні українці. росія почала ліквідовувати своїх агентів, підриваючи їх.

Лілія Набока

Лілія Набока

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