Підпали у Вільнюсі та Варшаві організувала російська розвідка - висновок прокуратури Литви

Генеральна прокуратура Литви передала до суду кримінальну справу щодо підпалу торгового центру у Вільнюсі. За випадком підпалу у Литві та аналогічним інцидентом в Польщі стоять російські спецслужби, ідеться у всиновку. Проти одного з підозрюваних щойно висунуто обвинувачення, інший - затриманий польськими спецслужбами.

Передає УНН із посиланням на Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Wprost та сторінку прем'єр-міністр Польщі у соцмережі Х.

Литовські слідчі встановили, що російська військова розвідка несе відповідальність за підпал магазину IKEA у Вільнюсі, а також критого ринку у Варшаві.

Довідка

Підпал магазину IKEA у Вільнюсі та спроба підпалу ринку на вул. Маривільська 44 у Варшаві сталися 9 травня 2024 року.

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Висновок литовських прокурорів

За даними Генеральної прокуратури Литви, злочини були вчинені громадянином України, який на той час був неповнолітнім.

Він діяв в інтересах російських військових структур та спецслужб. - ідеться у висновку.

Прокуратура Литви стверджує про наявність доказів, зібраних у матеріалах досудового розслідування, згідно з якими "є достатні підстави вважати" про існування заздалегідь створеної організованої терористичної групи з метою вчинення терористичних злочинів на території Литви та Латвії.

Підпал у Варшаві

Інформація, отримана литовськими слідчими, свідчить про те, що російська розвідка також може стояти за підпалом торгового залу на вулиці Маривільській, 44 у Варшаві. Другий підозрюваний залишиться в руках польських правоохоронних органів в рамках співпраці між двома країнами. - пишуть польські ЗМІ, посилаючись на правоохоронні органи.

Загалом йдеться про одного з дев'яти осіб, затриманих навесні минулого року.

Коментар глави польського уряду

Литовська прокуратура заявила, що за підпалами у Вільнюсі та Варшаві (Маривільська) стоять російські спецслужби. Відповідно до наших підозр. Як і при спробі підпалу лакофарбового заводу у Вроцлаві, росіяни найняли громадян України. Виняткова підступність - заявив польський прем'єр Дональд Туск у себе на сторінці в Х.

Як росіяни обирають паліїв?

Представник Генеральної прокуратури Литви Артурас Урбеліс пояснює:

Це молоді люди, яким явно бракує життєвого досвіду, які в силу відомих обставин опинилися в досить скрутному матеріальному становищі. Вербування таких людей для такого роду завдань є популярним. Люди розуміють, що вони роблять, але вони явно не розуміють кінцевих цілей. І ця діяльність є небезпечною - наголосив він.

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Він додав, що паліям обіцяли 10 000 євро та автомобіль BMW.

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