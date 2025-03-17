Підпали у Вільнюсі та Варшаві організувала російська розвідка - висновок прокуратури Литви
Київ • УНН
Литовська прокуратура заявила, що за підпалами у Вільнюсі та Варшаві стоять російські спецслужби. До злочинів причетні неповнолітні громадяни України, яких завербували за гроші.
Генеральна прокуратура Литви передала до суду кримінальну справу щодо підпалу торгового центру у Вільнюсі. За випадком підпалу у Литві та аналогічним інцидентом в Польщі стоять російські спецслужби, ідеться у всиновку. Проти одного з підозрюваних щойно висунуто обвинувачення, інший - затриманий польськими спецслужбами.
Передає УНН із посиланням на Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Wprost та сторінку прем'єр-міністр Польщі у соцмережі Х.
Литовські слідчі встановили, що російська військова розвідка несе відповідальність за підпал магазину IKEA у Вільнюсі, а також критого ринку у Варшаві.
Довідка
Підпал магазину IKEA у Вільнюсі та спроба підпалу ринку на вул. Маривільська 44 у Варшаві сталися 9 травня 2024 року.
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Висновок литовських прокурорів
За даними Генеральної прокуратури Литви, злочини були вчинені громадянином України, який на той час був неповнолітнім.
Він діяв в інтересах російських військових структур та спецслужб.
Прокуратура Литви стверджує про наявність доказів, зібраних у матеріалах досудового розслідування, згідно з якими "є достатні підстави вважати" про існування заздалегідь створеної організованої терористичної групи з метою вчинення терористичних злочинів на території Литви та Латвії.
Підпал у Варшаві
Інформація, отримана литовськими слідчими, свідчить про те, що російська розвідка також може стояти за підпалом торгового залу на вулиці Маривільській, 44 у Варшаві. Другий підозрюваний залишиться в руках польських правоохоронних органів в рамках співпраці між двома країнами.
Загалом йдеться про одного з дев'яти осіб, затриманих навесні минулого року.
Коментар глави польського уряду
Литовська прокуратура заявила, що за підпалами у Вільнюсі та Варшаві (Маривільська) стоять російські спецслужби. Відповідно до наших підозр. Як і при спробі підпалу лакофарбового заводу у Вроцлаві, росіяни найняли громадян України. Виняткова підступність
Як росіяни обирають паліїв?
Представник Генеральної прокуратури Литви Артурас Урбеліс пояснює:
Це молоді люди, яким явно бракує життєвого досвіду, які в силу відомих обставин опинилися в досить скрутному матеріальному становищі. Вербування таких людей для такого роду завдань є популярним. Люди розуміють, що вони роблять, але вони явно не розуміють кінцевих цілей. І ця діяльність є небезпечною
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