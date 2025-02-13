16-річна агентка рф виготовила вибухівку для підриву поліції у Житомирі, її затримали - СБУ

Служба безпеки України повідомила, що затримала 16-річну агентку рф, яка виготовила вибухівку, щоб підірвати наряд поліції у Житомирі на замовлення російських спецслужб, пише УНН.

Контррозвідка Служби безпеки затримала агентку рф, яка готувала теракт проти українських правоохоронців у Житомирі 19 січня цього року - повідомили у СБУ.

Тоді СБУ запобігла спробі підриву наряду поліції, затримавши двох російських агентів.

У Житомирі запобігли теракту проти поліцейських: вибухівка була схована в іграшці

Затримана дівчина, за даними СБУ, на замовлення рф виготовила два саморобні вибухові пристрої (СВП), один з яких був обладнаний мобільним телефоном для дистанційної активації.

16-річна жителька Житомирщини, як повідомили у СБУ, була завербована через Телеграм російським спецслужбістом, за інструкціями якого виготовила вибухівки, заховала у схроні та передала координати куратору. Терористи забрали СВП, але СБУ запобігла теракту.

Дівчина "залягла на дно" у родичів, однак була затримана контррозвідкою у Бердичівському районі. Встановлено, що переховуючись вона отримала додаткові замовлення з рф на виготовлення нових СВП. Під час обшуку вилучено компоненти для вибухівок, сім-карти та мобільний з доказами.

Їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб). Вона перебуває під вартою. Агентці загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.