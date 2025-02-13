16-летняя агентка рф изготовила взрывчатку для подрыва полиции в Житомире, ее задержали - СБУ
Киев • УНН
СБУ задержала 16-летнюю девушку, которая изготовила взрывные устройства по заказу российских спецслужб.
Служба безопасности Украины сообщила, что задержала 16-летнюю агентку рф, которая изготовила взрывчатку, чтобы взорвать наряд полиции в Житомире по заказу российских спецслужб, пишет УНН.
Контрразведка Службы безопасности задержала агента рф, которая готовила теракт против украинских правоохранителей в Житомире 19 января этого года
Тогда СБУ предотвратила попытку подрыва наряда полиции, задержав двух российских агентов.
В Житомире предотвратили теракт против полицейских: взрывчатка была спрятана в игрушке23.01.25, 10:34 • 23094 просмотра
Задержанная девушка, по данным СБУ, по заказу рф изготовила два самодельных взрывных устройства (СВУ), одно из которых было оборудовано мобильным телефоном для дистанционной активации.
16-летняя жительница Житомирщины, как сообщили в СБУ, была завербована через Телеграм российским спецслужбистом, по инструкциям которого изготовила взрывчатку, спрятала в тайнике и передала координаты куратору. Террористы забрали СВП, но СБУ предотвратила теракт.
Девушка "залегла на дно" у родственников, однако была задержана контрразведкой в Бердичевском районе. Установлено, что скрываясь она получила дополнительные заказы из рф на изготовление новых СВУ. Во время обыска изъяты компоненты для взрывчатки, сим-карты и мобильный с доказательствами.
Ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц). Она находится под стражей. Агентке грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.