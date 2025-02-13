16-летняя агентка рф изготовила взрывчатку для подрыва полиции в Житомире, ее задержали - СБУ

ukenru
Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины
07:01 • 48229 просмотра

Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины

"Контракт 18-24": Кабмин утвердил порядок реализации проекта
12 февраля, 20:53 • 102959 просмотра

"Контракт 18-24": Кабмин утвердил порядок реализации проекта

Усик рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года
12 февраля, 19:01 • 106515 просмотра

Усик рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года

Трамп провел часовой разговор с Зеленским после звонка путину
12 февраля, 17:49 • 109936 просмотра

Трамп провел часовой разговор с Зеленским после звонка путину

США передали Украине проект соглашения по природным ресурсам - Зеленский
12 февраля, 17:08 • 110433 просмотра

США передали Украине проект соглашения по природным ресурсам - Зеленский

Эксклюзив
Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах
12 февраля, 16:25 • 104592 просмотра

Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах

Эксклюзив
Образовательный Омбудсмен о предложении оставлять школьников на второй год: будем еще говорить об этом с МОН
12 февраля, 14:37 • 106040 просмотра

Образовательный Омбудсмен о предложении оставлять школьников на второй год: будем еще говорить об этом с МОН

Глава Пентагона заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года является нереалистичной задачей
12 февраля, 14:23 • 103758 просмотра

Глава Пентагона заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года является нереалистичной задачей

Эксклюзив
Как написать идеальное резюме: советы от HR
12 февраля, 13:50 • 126460 просмотра

Как написать идеальное резюме: советы от HR

Пять областей Украины на грани "локального карантина" из-за ОРВИ - Минздрав
12 февраля, 12:22 • 104236 просмотра

Пять областей Украины на грани "локального карантина" из-за ОРВИ - Минздрав

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Европа требует участия в переговорах и готова укреплять поддержку Украины

Европа требует участия в переговорах и готова укреплять поддержку Украины

12 февраля, 23:13 • 69295 просмотра
Нидерланды передают Украине 25 БМП YPR для транспортировки раненых

Нидерланды передают Украине 25 БМП YPR для транспортировки раненых

12 февраля, 23:37 • 73566 просмотра
Трамп не верит, что Украина вернется к границам 2014 года

Трамп не верит, что Украина вернется к границам 2014 года

12 февраля, 23:46 • 77225 просмотра
Попытка вывоза скифских и сарматских артефактов в Германию: на Буковине будут судить харьковчанку

Попытка вывоза скифских и сарматских артефактов в Германию: на Буковине будут судить харьковчанку

13 февраля, 00:22 • 82420 просмотра
Захватчики на ВОТ Украины вводят специальные пропуска для гражданских авто - Сопротивление

Захватчики на ВОТ Украины вводят специальные пропуска для гражданских авто - Сопротивление

13 февраля, 01:39 • 80551 просмотра
публикации
Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

12 февраля, 15:54 • 115948 просмотра
Как написать идеальное резюме: советы от HR

Как написать идеальное резюме: советы от HR
Эксклюзив

12 февраля, 13:50 • 126465 просмотра
Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

11 февраля, 17:00 • 171131 просмотра
Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

11 февраля, 15:37 • 169665 просмотра
5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

11 февраля, 14:04 • 179747 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Режиссер Ларс фон Триер попал в специализированный центр ухода

Режиссер Ларс фон Триер попал в специализированный центр ухода

08:54 • 395 просмотра
Пол Маккартни дал секретный концерт в Нью-Йорке за $50 за билет

Пол Маккартни дал секретный концерт в Нью-Йорке за $50 за билет

12 февраля, 17:03 • 105005 просмотра
Джинсы Кендрика Ламара для Супербоула изначально предназначались Тимоти Шаламе - СМИ

Джинсы Кендрика Ламара для Супербоула изначально предназначались Тимоти Шаламе - СМИ

12 февраля, 15:02 • 105743 просмотра
Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

12 февраля, 09:34 • 145400 просмотра
Фильм «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» получил свои первые отзывы

Фильм «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» получил свои первые отзывы

12 февраля, 08:46 • 146023 просмотра
Актуальное
16-летняя агентка рф изготовила взрывчатку для подрыва полиции в Житомире, ее задержали - СБУ

16-летняя агентка рф изготовила взрывчатку для подрыва полиции в Житомире, ее задержали - СБУ

Киев  •  УНН

 • 6186 просмотра

Read in English

СБУ задержала 16-летнюю девушку, которая изготовила взрывные устройства по заказу российских спецслужб.

Служба безопасности Украины сообщила, что задержала 16-летнюю агентку рф, которая изготовила взрывчатку, чтобы взорвать наряд полиции в Житомире по заказу российских спецслужб, пишет УНН.

Контрразведка Службы безопасности задержала агента рф, которая готовила теракт против украинских правоохранителей в Житомире 19 января этого года

- сообщили в СБУ.

Тогда СБУ предотвратила попытку подрыва наряда полиции, задержав двух российских агентов.

В Житомире предотвратили теракт против полицейских: взрывчатка была спрятана в игрушке23.01.25, 10:34 • 23094 просмотра

Задержанная девушка, по данным СБУ, по заказу рф изготовила два самодельных взрывных устройства (СВУ), одно из которых было оборудовано мобильным телефоном для дистанционной активации.

16-летняя жительница Житомирщины, как сообщили в СБУ, была завербована через Телеграм российским спецслужбистом, по инструкциям которого изготовила взрывчатку, спрятала в тайнике и передала координаты куратору. Террористы забрали СВП, но СБУ предотвратила теракт.

Девушка "залегла на дно" у родственников, однако была задержана контрразведкой в Бердичевском районе. Установлено, что скрываясь она получила дополнительные заказы из рф на изготовление новых СВУ. Во время обыска изъяты компоненты для взрывчатки, сим-карты и мобильный с доказательствами.

Ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц). Она находится под стражей. Агентке грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКриминал и ЧП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
telegramТелеграмма
zhitomirЖитомир

Обратиться по вопросам размещения рекламы