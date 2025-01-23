В Житомире предотвратили теракт против полицейских: взрывчатка была спрятана в игрушке
Киев • УНН
В Житомире задержали двух агентов рф, которые планировали взорвать наряд полиции с помощью самодельных взрывных устройств. Злоумышленники арендовали квартиру и установили две взрывчатки, одну из которых спрятали в игрушке.
В Житомире двое агентов рф собирались взорвать наряд полицейских, который должен был приехать по вызову на 102, они задержаны, сообщили в СБУ и Нацполиции в четверг, пишет УНН.
Детали
"Служба безопасности и Национальная полиция сорвали попытку вражеских спецслужб совершить коварный теракт против украинских правоохранителей в Житомире. По результатам комплексных мероприятий "на горячем" задержаны два российских агентов, которые готовились взорвать наряд полиции, который должен был прибыть по фейковым вызовом на 102", - сообщили в СБУ.
Вражеские агенты для совершения теракта, по данным спецслужбы, арендовали квартиру в Житомире и установили там два самодельных взрывных устройства (СВУ).
"Для того, чтобы взорвать наряд полиции, они сделали фейковый вызов на спецлинию 102 в заранее арендованную квартиру", - сообщили в Нацполиции.
"Одна из взрывчаток была спрятана в мягкой игрушке, другая - подключена к мобильному телефону, камера которого снимала вход в помещение. С помощью удаленного доступа к этому гаджету враг планировал активировать оба СВП, когда в помещение через открытую дверь зайдут полицейские", - отметили в СБУ.
Правоохранители, как указано, сработали на опережение: задержали обоих фигурантов в их отеле, где они должны были скрыться, сразу после звонка на "горячую линию" Нацполиции.
"Задержанными оказалось двое жителей Днепропетровщины, которых враг дистанционно завербовал через Телеграм-каналы по поиску "легких" денег", - указали в СБУ.
По данным спецслужбы, фигуранты приехали в Житомир автобусом и из тайника достали два пакета со взрывными устройствами для теракта.
"Экспертиза установила, что СВУ были снаряжены в термосах и начинены камнями для усиления поражающего действия в случае детонации", - отметили в СБУ.
Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц). Они находятся под стражей. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Супруги изготовили взрывчатку для теракта возле ТЦК в Днепре: детали задержания09.01.25, 10:25 • 24354 просмотра