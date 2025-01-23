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У Житомирі запобігли теракту проти поліцейських: вибухівка була схована в іграшці

У Житомирі запобігли теракту проти поліцейських: вибухівка була схована в іграшці

Київ • УНН

 • 23567 перегляди

У Житомирі затримали двох агентів рф, які планували підірвати наряд поліції за допомогою саморобних вибухових пристроїв. Зловмисники орендували квартиру та встановили дві вибухівки, одну з яких сховали в іграшці.

У Житомирі двоє агентів рф збиралися підірвати наряд поліцейських, що мав приїхати за викликом на 102, їх затримано, повідомили у СБУ та Нацполіції у четвер, пише УНН.

Деталі

"Служба безпеки та Національна поліція зірвали спробу ворожих спецслужб вчинити підступний теракт проти українських правоохоронців у Житомирі. За результатами комплексних заходів "на гарячому" затримано двох російських агентів, які готувалися підірвати наряд поліції, що мав прибути за фейковим викликом на 102", - повідомили у СБУ.

Ворожі агенти для вчинення теракту, за даним спецслужби, орендували квартиру в Житомирі і встановили там два саморобні вибухові пристрої (СВП).

"Для того, щоб підірвати наряд поліції, вони зробили фейковий виклик на спецлінію 102 до заздалегідь орендованої квартири", - повідомили у Нацполіції.

"Одна з вибухівок була схована у м’якій іграшці, інша – підключена до мобільного телефону, камера якого знімала вхід до помешкання. За допомогою віддаленого доступу до цього гаджета ворог планував активувати обидва СВП, коли до приміщення через відкриті двері зайдуть поліцейські", - зазначили у СБУ.

Правоохоронці, як вказано, спрацювали на випередження: затримали обох фігурантів у їхньому готелі, де вони мали сховатися, одразу після дзвінка на "гарячу лінію" Нацполіції.

"Затриманими виявилося двоє жителів Дніпропетровщини, яких ворог дистанційно завербував через Телеграм-канали з пошуку "легких" грошей", - вказали у СБУ.

За даними спецслужби, фігуранти приїхали у Житомир автобусом і зі схованки дістали два пакунки з вибуховими пристроями для теракту.

"Експертиза встановила, що СВП були споряджені в термосах і начинені камінням для підсилення уражаючої дії у разі детонації", - зазначили у СБУ.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб). Вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Подружжя виготовило вибухівку для теракту біля ТЦК у Дніпрі: деталі затримання09.01.25, 10:25 • 24702 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
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