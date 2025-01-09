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Подружжя виготовило вибухівку для теракту біля ТЦК у Дніпрі: деталі затримання

Подружжя виготовило вибухівку для теракту біля ТЦК у Дніпрі: деталі затримання

Київ • УНН

 • 24702 перегляди

СБУ та поліція затримали подружжя агентів рф, які виготовили вибуховий пристрій для теракту біля ТЦК у Дніпрі. Чоловік-дезертир та його дружина діяли за вказівками російських спецслужб.

Правоохоронці затримали подружжя агентів рф, які зробили вибуховий пристрій для теракту біля ТЦК у Дніпрі 14 грудня 2024 року. Про це УНН повідомляє із посиланням на СБУ. 

Затримано двох агентів, які діяли окремо від "виконавця" теракту і зробили йому саморобний вибуховий пристрій. Ними виявилися 33-річний дезертир, який самовільно залишив військову частину України і переховувався у Дніпрі, та його 25-річна дружина.

Під час пошуку "легких" заробітків на Telegram-каналах вони потрапили у поле зору спецслужб рф, які згодом дистанційно завербували подружжя.

За інструкцією окупантів вони виготовили вибухівку, а потім заховали її в пакет і заклали у заздалегідь визначений тайник.

Після цього зрадники віддалено стежили за тим як "виконавець" забрав із схованки СВП, про що месенджером доповіли своєму російському куратору.

Щоб їхні вилазки не викликали підозр, фігуранти брали із собою свою 3-річну дитину.

Після теракту, за даними СБУ, подружжя російських агентів переїхало до іншої орендованої квартири. Там вони намагалися "заплутати сліди" і "залягти на дно", щоб потім продовжити співпрацю з рф.

Правоохоронці затримали обох зловмисників за новою адресою проживання. Під час обшуку у них вилучено мобільні телефони та одяг із доказами злочинів, а також російські інструкції для виготовлення вибухівки.

Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  •  чч. 2, 3 ст. 258 (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб, що призвів до загибелі людини);
    • ч. 1 ст. 14 (готування до злочину).

      Наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

      Нагадаємо 

      14 грудня 2024 року о 14:45 в Дніпрі поблизу адмінбудівлі пролунав вибух. Внаслідок теракту загинув чоловік. Тяжко поранено ще одного чоловіка та двох поліцейських, які в той час перебували на службі. Згодом поліція Дніпра затримала підозрюваного у теракті. 

      За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури 37-річному громадянину, затриманому у Дніпрі було повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвело до загибелі людини (ч. 3 ст. 258 КК України). 

      16 грудня підозрюваного у теракті було взято під варту. Суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб без права внесення застави.

      Тетяна Краєвська

      Тетяна Краєвська

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