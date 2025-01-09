Супруги изготовили взрывчатку для теракта возле ТЦК в Днепре: детали задержания

Правоохранители задержали супругов агентов рф, которые сделали взрывное устройство для теракта возле ТЦК в Днепре 14 декабря 2024 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Задержаны два агента, которые действовали отдельно от «исполнителя» теракта и сделали ему самодельное взрывное устройство. Ими оказались 33-летний дезертир, который самовольно оставил воинскую часть Украины и скрывался в Днепре, и его 25-летняя жена.

Во время поиска «легких» заработков на Telegram-каналах они попали в поле зрения спецслужб рф, которые впоследствии дистанционно завербовали супругов.

По инструкции оккупантов они изготовили взрывчатку, а затем спрятали ее в пакет и заложили в заранее определенный тайник.

После этого предатели удаленно следили за тем, как «исполнитель» забрал из тайника СВП, о чем мессенджером доложили своему российскому куратору.

Чтобы их вылазки не вызывали подозрений, фигуранты брали с собой своего 3-летнего ребенка.

После теракта, по данным СБУ, супруги российских агентов переехали в другую арендованную квартиру. Там они пытались «запутать следы» и «залечь на дно», чтобы потом продолжить сотрудничество с РФ.

Правоохранители задержали обоих злоумышленников по новому адресу проживания. Во время обыска у них изъяты мобильные телефоны и одежда с доказательствами преступлений, а также российские инструкции для изготовления взрывчатки.

Сейчас обоим задержанным сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

чч. 2, 3 ст. 258 (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц, повлекший гибель человека);

ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению).

Сейчас они находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним

14 декабря 2024 года в 14:45 в Днепре вблизи админздания прогремел взрыв. В результате теракта погиб мужчина. Тяжело ранен еще один мужчина и двое полицейских, которые в то время находились на службе. Впоследствии полиция Днепра задержала подозреваемого в теракте.

Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры 37-летнему гражданину, задержанному в Днепре было сообщено о подозрении в совершении террористического акта, что привело к гибели человека (ч. 3 ст. 258 УК Украины).

16 декабря подозреваемый в теракте был взят под стражу. Суд избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток без права внесения залога.