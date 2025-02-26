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Переселенець виявився агентом гру: зрадник отримав 15 років ув'язнення

Київ  •  УНН

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46-річний переселенець з Луганщини шпигував за військовими ешелонами ЗСУ на Черкащині. За державну зраду в умовах воєнного стану суд призначив йому 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Агент гру росії за матеріалами СБУ отримав 15 років ув’язнення. Він діяв на Черкащині й шпигував за військовими ешелонами ЗСУ.

Про це повідомила СБУ, передає УНН.

Ворожим агентом є 46-річний уродженець Луганщини, який у квітні 2022 року переїхав на Черкащину як переселенець, а згодом його дистанційно завербувало гру. Для вербовки російська спецслужба задіяла його давнього знайомого – бойовика окупаційних угруповань.

Через нього агент підтримував зв’язок з воєнною розвідкою рф, використовуючи анонімний чат у месенджері. Зловмисник відслідковував напрямок руху ешелонів ЗСУ та локації вузлових станцій "Укрзалізниці", на яких вони робили зупинки.

Окупанти сподівались отримати від нього координати складів із озброєнням та шпиталів, щоб надалі атакувати їх дронами та ракетами.Співробітники СБУ затримали зловмисника у лютому 2024 року, були проведені комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон, з якого він контактував із зв’язковим гру.Агента визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), вироком суду йому призначено 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Раніше за результатами спецоперації було затримано трьох російських агентів, які виконували низку завдань для фсб, у тому числі коригували ракетні удари по локаціях Сил оборони, на територіях декількох областей.

Пріоритетними цілями шпигунів були військові аеродроми, запасні командні пункти та навчальні центри українських захисників, а також заводи з ремонту бронетехніки та БпЛА.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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