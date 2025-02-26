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Переселенец оказался агентом гру: предатель получил 15 лет заключения

Переселенец оказался агентом гру: предатель получил 15 лет заключения

Киев  •  УНН

 • 6366 просмотра

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46-летний переселенец с Луганщины шпионил за военными эшелонами ВСУ в Черкасской области. За государственную измену в условиях военного положения суд назначил ему 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Агент гру россии по материалам СБУ получил 15 лет заключения. Он действовал в Черкасской области и шпионил за военными эшелонами ВСУ.

Об этом сообщила СБУ, передает УНН.

Вражеским агентом является 46-летний уроженец Луганщины, который в апреле 2022 года переехал в Черкасскую область как переселенец, а затем его дистанционно завербовало игру. Для вербовки российская спецслужба задействовала его давнего знакомого - боевика оккупационных группировок.

Через него агент поддерживал связь с военной разведкой РФ, используя анонимный чат в мессенджере. Злоумышленник отслеживал направление движения эшелонов ВСУ и локации узловых станций «Укрзализныци», на которых они делали остановки.

Оккупанты надеялись получить от него координаты складов с вооружением и госпиталей, чтобы в дальнейшем атаковать их дронами и ракетами. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в феврале 2024 года, были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

Во время обысков в квартире задержанного изъят мобильный телефон, с которого он контактировал со связным гру.Агента признан виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), приговором суда ему назначено 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним,

Ранее по результатам спецоперации были задержаны три российских агента, которые выполняли ряд задач для фсб, в том числе корректировали ракетные удары по локациям Сил обороны, на территориях нескольких областей.

Приоритетными целями шпионов были военные аэродромы, запасные командные пункты и учебные центры украинских защитников, а также заводы по ремонту бронетехники и БпЛА.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаКриминал и ЧП
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