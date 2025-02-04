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Вчиняли замовні підпали у різних регіонах України: затримано ще 5-х поплічників спецслужб рф

Вчиняли замовні підпали у різних регіонах України: затримано ще 5-х поплічників спецслужб рф

Київ • УНН

 • 22648 перегляди

Спецслужби затримали групу осіб, які за завданням рф здійснювали підпали військової техніки та держустанов у різних регіонах України. Серед затриманих - жінка з неповнолітнім сином, які підпалювали пікапи ЗСУ та релейні шафи Укрзалізниці.

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще 5-х поплічників спецслужб рф, які вчиняли замовні підпали у різних регіонах України, серед них – жінка з неповнолітнім сином. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Головними "цілями" ворога були адмінбудівлі держустанов, позашляховики Сил оборони та релейні шафи Укрзалізниці. Для вчинення злочинів російські спецслужби дистанційно вербували місцевих жителів, які шукали "легкі" заробітки на Телеграм-каналах,

- йдеться у повідомленні.

Так, на Дніпропетровщині:

затримано 40-річну місцеву жительку, яка організувала підпал військового пікапу ЗСУ і 3-х релейних шаф на лініях залізничного сполучення.

Відповідні "замовлення" жінка месенджером отримувала з росії, а для їх виконання залучила свого 17-річного сина та його однокласника.

Після "погодження" потенційної цілі юнаки разом прибували на її локацію та підпалювали за допомогою легкозаймистої суміші.

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У Рівному:

"по гарячих слідах" затримано 17-річного студента місцевого коледжу, який спалив службове авто ЗСУ. Цей транспорт пригнали до західного регіону для техобслуговування після виконання бойових завдань на фронті.

Для вчинення злочину фігурант власноруч зробив запалювальну суміш у своїй кімнаті в гуртожитку.

У Хмельницькій області:

затримано 34-річну мешканку Шепетівки, яка підпалила приміщення міської ради. Спочатку жінка розбила вікно на першому поверсі адмінбудівлі, а потім кинула у середину пляшку із запальною сумішшю.

Унаслідок загоряння пошкоджено підвіконня та підлогу в одному із кабінетів держустанови.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

- ч. 2 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);

- ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу).

Зловмисникам загрожують різні терміни тюремного ув’язнення, зокрема довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Готували пастку для поліції за вказівкою російських спецслужб: на Буковині запобігли спробі теракту04.02.25, 13:07 • 23360 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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