Готували пастку для поліції за вказівкою російських спецслужб: на Буковині запобігли спробі теракту

Правоохоронці запобігли спробі теракту у Чернівецькій області, де готувалася пастка для поліцейських, затримано двох виконавців, повідомили в Офісі Генпрокурора у вівторок, пише УНН.

Двом особам повідомлено про підозру у незаконному виготовленні вибухового пристрою та замаху на вчинення терористичного акту (ч. 2 ст. 263-1, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК України) - повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, жителі Чернівецької області, діючи за вказівкою ворожих спецслужб та під керівництвом російського куратора, виготовили саморобний вибуховий пристрій.

Як вказали у СБУ, фігурантами виявилося двоє місцевих наркодилерів віком 17 та 18 років.

1 лютого 2025 року підозрювані, як повідомляється, заклали вибухівку у покинутій будівлі одного з міст області. Для фіксації злочину вони встановили поруч пристрій для візуального спостереження.

За планом російських спецслужб, передбачалася пастка: покинута будівля, анонімний дзвінок на "102" про злочин і прибуття поліції. Щойно камера зафіксувала б правоохоронців усередині, вибухівку мали активувати.

Завдяки оперативним діям силовиків теракт вдалося попередити, а виконавців – затримати.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

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