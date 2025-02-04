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Готували пастку для поліції за вказівкою російських спецслужб: на Буковині запобігли спробі теракту

Київ • УНН

 • 23360 перегляди

Правоохоронці запобігли теракту в Чернівецькій області, де двоє місцевих жителів за вказівкою російських спецслужб встановили вибуховий пристрій. Зловмисники планували підірвати поліцейських, які б прибули на місце після анонімного виклику.

Правоохоронці запобігли спробі теракту у Чернівецькій області, де готувалася пастка для поліцейських, затримано двох виконавців, повідомили в Офісі Генпрокурора у вівторок, пише УНН.

Двом особам повідомлено про підозру у незаконному виготовленні вибухового пристрою та замаху на вчинення терористичного акту (ч. 2 ст. 263-1, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК України)

- повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, жителі Чернівецької області, діючи за вказівкою ворожих спецслужб та під керівництвом російського куратора, виготовили саморобний вибуховий пристрій.

Як вказали у СБУ, фігурантами виявилося двоє місцевих наркодилерів віком 17 та 18 років.

1 лютого 2025 року підозрювані, як повідомляється, заклали вибухівку у покинутій будівлі одного з міст області. Для фіксації злочину вони встановили поруч пристрій для візуального спостереження.

За планом російських спецслужб, передбачалася пастка: покинута будівля, анонімний дзвінок на "102" про злочин і прибуття поліції. Щойно камера зафіксувала б правоохоронців усередині, вибухівку мали активувати.

Завдяки оперативним діям силовиків теракт вдалося попередити, а виконавців – затримати.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Планували вбити багато правоохоронців та пересічних громадян: у СБУ розповіли деталі підготовки теракту в Рівному03.02.25, 20:02 • 37790 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
heneralnyi-prokuror-ukrainyГенеральний прокурор України
chernivtsiЧернівці

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