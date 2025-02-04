Готовили ловушку для полиции по указанию российских спецслужб: на Буковине предотвратили попытку теракта со взрывчаткой
Киев • УНН
Правоохранители предотвратили теракт в Черновицкой области, где двое местных жителей по указанию российских спецслужб установили взрывное устройство. Злоумышленники планировали взорвать полицейских, которые бы прибыли на место после анонимного вызова.
Правоохранители предотвратили попытку теракта в Черновицкой области, где готовилась ловушка для полицейских, задержаны два исполнителя, сообщили в Офисе Генпрокурора во вторник, пишет УНН.
Двум лицам сообщено о подозрении в незаконном изготовлении взрывного устройства и покушении на совершение террористического акта (ч. 2 ст. 263-1, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 УК Украины)
По данным следствия, жители Черновицкой области, действуя по указанию вражеских спецслужб и под руководством российского куратора, изготовили самодельное взрывное устройство.
1 февраля 2025 года подозреваемые, как сообщается, заложили взрывчатку в заброшенном здании одного из городов области. Для фиксации преступления они установили рядом устройство для визуального наблюдения.
По плану российских спецслужб, предусматривалась ловушка: заброшенное здание, анонимный звонок на «102» о преступлении и прибытие полиции. Как только камера зафиксировала бы правоохранителей внутри, взрывчатку должны были активировать.
Благодаря оперативным действиям силовиков теракт удалось предупредить, а исполнителей - задержать.
Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.