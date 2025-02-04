Совершали заказные поджоги в разных регионах Украины: задержаны еще 5 соратников спецслужб рф
Киев • УНН
Спецслужбы задержали группу лиц, которые по заданию рф осуществляли поджоги военной техники и госучреждений в разных регионах Украины. Среди задержанных - женщина с несовершеннолетним сыном, которые поджигали пикапы ВСУ и релейные шкафы Укрзализныци.
Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще 5-х пособников спецслужб рф, которые совершали заказные поджоги в разных регионах Украины, среди них - женщина с несовершеннолетним сыном. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
Главными «целями» врага были админздания госучреждений, внедорожники Сил обороны и релейные шкафы Укрзализныци. Для совершения преступлений российские спецслужбы дистанционно вербовали местных жителей, которые искали «легкие» заработки на Телеграмм-каналах,
Да, на Днепропетровщине:
задержана 40-летняя местная жительница, которая организовала поджог военного пикапа ВСУ и 3-х релейных шкафов на линиях железнодорожного сообщения.
Соответствующие «заказы» женщина мессенджером получала из России, а для их выполнения привлекла своего 17-летнего сына и его одноклассника.
После «согласования» потенциальной цели юноши вместе прибывали на ее локацию и поджигали с помощью легковоспламеняющейся смеси.
В Ровно:
«по горячим следам» задержан 17-летний студент местного колледжа, который сжег служебное авто ВСУ. Этот транспорт пригнали в западный регион для техобслуживания после выполнения боевых задач на фронте.
Для совершения преступления фигурант собственноручно сделал зажигательную смесь в своей комнате в общежитии.
В Хмельницкой области:
задержана 34-летняя жительница Шепетовки, которая подожгла помещение городского совета. Сначала женщина разбила окно на первом этаже админздания, а затем бросила внутрь бутылку с зажигательной смесью.
В результате возгорания повреждены подоконник и пол в одном из кабинетов госучреждения.
Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);
- ч. 2 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);
- ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога).
Злоумышленникам грозят различные сроки тюремного заключения, в том числе пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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