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Совершали заказные поджоги в разных регионах Украины: задержаны еще 5 соратников спецслужб рф

Совершали заказные поджоги в разных регионах Украины: задержаны еще 5 соратников спецслужб рф

Киев  •  УНН

 • 8773 просмотра

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Спецслужбы задержали группу лиц, которые по заданию рф осуществляли поджоги военной техники и госучреждений в разных регионах Украины. Среди задержанных - женщина с несовершеннолетним сыном, которые поджигали пикапы ВСУ и релейные шкафы Укрзализныци.

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще 5-х пособников спецслужб рф, которые совершали заказные поджоги в разных регионах Украины, среди них - женщина с несовершеннолетним сыном. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Главными «целями» врага были админздания госучреждений, внедорожники Сил обороны и релейные шкафы Укрзализныци. Для совершения преступлений российские спецслужбы дистанционно вербовали местных жителей, которые искали «легкие» заработки на Телеграмм-каналах,

- говорится в сообщении.

Да, на Днепропетровщине:

задержана 40-летняя местная жительница, которая организовала поджог военного пикапа ВСУ и 3-х релейных шкафов на линиях железнодорожного сообщения.

Соответствующие «заказы» женщина мессенджером получала из России, а для их выполнения привлекла своего 17-летнего сына и его одноклассника.

После «согласования» потенциальной цели юноши вместе прибывали на ее локацию и поджигали с помощью легковоспламеняющейся смеси.

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В Ровно:

«по горячим следам» задержан 17-летний студент местного колледжа, который сжег служебное авто ВСУ. Этот транспорт пригнали в западный регион для техобслуживания после выполнения боевых задач на фронте.

Для совершения преступления фигурант собственноручно сделал зажигательную смесь в своей комнате в общежитии.

В Хмельницкой области:

задержана 34-летняя жительница Шепетовки, которая подожгла помещение городского совета. Сначала женщина разбила окно на первом этаже админздания, а затем бросила внутрь бутылку с зажигательной смесью.

В результате возгорания повреждены подоконник и пол в одном из кабинетов госучреждения.

Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);

- ч. 2 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);

- ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога).

Злоумышленникам грозят различные сроки тюремного заключения, в том числе пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Готовили ловушку для полиции по указанию российских спецслужб: на Буковине предотвратили попытку теракта04.02.25, 13:07 • 15516 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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