Генеральная прокуратура Литвы передала в суд уголовное дело о поджоге торгового центра в Вильнюсе. За случаем поджога в Литве и аналогичным инцидентом в Польше стоят российские спецслужбы, говорится в заключении. Против одного из подозреваемых только что выдвинуто обвинение, другой - задержан польскими спецслужбами.

Передает УНН со ссылкой на Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Wprost и страницу премьер-министр Польши в соцсети Х.

Литовские следователи установили, что российская военная разведка несет ответственность за поджог магазина IKEA в Вильнюсе, а также крытого рынка в Варшаве.

Справка

Поджог магазина IKEA в Вильнюсе и попытка поджога рынка на ул. Маривильская 44 в Варшаве произошли 9 мая 2024 года.

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По данным Генеральной прокуратуры Литвы, преступления были совершены гражданином Украины, который на тот момент был несовершеннолетним.

Прокуратура Литвы утверждает о наличии доказательств, собранных в материалах досудебного расследования, согласно которым "есть достаточные основания полагать" о существовании заранее созданной организованной террористической группы с целью совершения террористических преступлений на территории Литвы и Латвии.

Информация, полученная литовскими следователями, свидетельствует о том, что российская разведка также может стоять за поджогом торгового зала на улице Маривильской, 44 в Варшаве. Второй подозреваемый останется в руках польских правоохранительных органов в рамках сотрудничества между двумя странами.

В целом речь идет об одном из девяти человек, задержанных весной прошлого года.

Литовская прокуратура заявила, что за поджогами в Вильнюсе и Варшаве (Маривильская) стоят российские спецслужбы. В соответствии с нашими подозрениями. Как и при попытке поджога лакокрасочного завода во Вроцлаве, россияне наняли граждан Украины. Исключительное коварство

Представитель Генеральной прокуратуры Литвы Артурас Урбелис объясняет:

Это молодые люди, которым явно не хватает жизненного опыта, которые в силу известных обстоятельств оказались в достаточно затруднительном материальном положении. Вербовка таких людей для такого рода задач является популярной. Люди понимают, что они делают, но они явно не понимают конечных целей. И эта деятельность опасна