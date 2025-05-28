Урок безпеки: правоохоронці і легенда українського боксу Усик розповіли підліткам, як не потрапити "на гачок" спецслужб рф

Служба безпеки України, Національна поліція спільно з Міністерством освіти і науки провели загальноукраїнський онлайн-урок для українських школярів у межах інформаційної кампанії "Спали" ФСБшника". Захід організували на тлі зростання випадків залучення української молоді до скоєння терактів проти військовослужбовців та поліції. Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу безпеки України у Telegram.

Деталі

Під час лекції правоохоронці розповіли підліткам, як не потрапити "на гачок" російських спецслужб, котрі масово намагаються втягнути українську молодь у свою злочинну діяльність.

Учням дали практичні поради щодо розпізнавання загроз та алгоритмів дій у рази, якщо з'ясується, що рф намагається завербувати їх для вчинення підпалів, диверсій і терактів.

Цей онлайн-урок потрібен насамперед, щоб захистити вас. У шкільній програмі його немає, але він – життєво важливий. Від нього може залежати не лише ваше життя, а й життя тих людей, котрі знаходяться поруч. Наша мета, щоб якомога більше молоді дізналося, як захиститися від спроб вербування і не дати себе залякати чи підкупити - сказав речник СБУ Артем Дехтяренко.

Вербування росіянами підлітків: майже 50 дітей звернулись до поліції

Він закликав школярів відразу повідомляти правоохоронців про спроби вербування. Це треба робити, зокрема, й через чат-бот СБУ "Спали" ФСБшника". З його допомогою можна передати номер телефону чи нікнейм особи, яка схиляла до злочину, та інші деталі, які допоможуть запобігти розвідувально-підривній діяльності спецслужб рф на території України. Служба безпеки ретельно перевіряє та опрацьовує дані, отримані через чат-бот.

окупанти вербують дітей через графіті та листівки: деталі схеми

Речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс зазначила, що співробітники ювенальної превенції Нацполіції спільно з СБУ вже декілька місяців проводять кампанію щодо інформування дітей про небезпеку вербування ворожими спецслужбами.

В Україні понад 12 тисяч шкіл, і ми проводимо такі заняття як онлайн, так і офлайн. Ми спонукаємо дітей обов'язково розказувати своїм друзям і знайомим про те, що вони почули на таких заняттях, аби вони не стали інструментом гібридної війни. Адже поінформований – значить озброєний – сказала вона.

Ворог вербує українських дітей для диверсій через мережу ботів

На початку онлайн-уроку до молоді звернувся чемпіон світу з боксу Олександр Усик, який закликав школярів бути пильними та залишатися вірними собі та своїй Батьківщині.

Сьогодні російські спецслужби хочуть вашими руками завдати шкоди Україні. Не ведіться на їхні хитрощі. Не дозволяйте перетворити вас на зброю проти своєї Батьківщини. Бути крутим – це означає мати голову на плечах – сказав український чемпіон.

Він порадив молоді повідомляти батькам, учителям, звертатися до СБУ та в поліцію, якщо незнайомці в соцмережах пропонують за гроші здійснити підпал чи перенести невідомий пакет.

Намагаються ліквідувати завербованого агента "втемну": фсб змінює тактику своїх терактів в Україні – СБУ

Нагадаємо

Починаючи з 2024 року, СБУ та Нацполіція затримали понад 600 осіб, які за завданням рф займалися підпалами, диверсіями й терактами в Україні. Замість "легких грошей" фігуранти отримали підозру від СБУ і перспективу тривалого тюремного ув’язнення.