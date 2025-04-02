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The Guardian

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The Washington Post

СБУ: Ворог вербує українських дітей для диверсій та терактів

Київ • УНН

 • 10073 перегляди

СБУ попереджає про активізацію вербування українських дітей ворожими спецслужбами для диверсій та терактів. Підлітки становлять 22% завербованих, з 2025 року їх використовують у терактах.

СБУ: Ворог вербує українських дітей для диверсій та терактів

СБУ попереджає про систематичні спроби ворожих спецслужб залучити українських дітей до диверсійної та терористичної діяльності на території держави. Про це повідомляє DW, передає УНН.

Деталі

За офіційними даними, не менше 22% завербованих агентів є неповнолітніми.

Як повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко, серед завербованих осіб значну частку становлять безробітні, які складають 55% від загальної кількості. Крім того, 7% – це особи, що вже мали судимості за різноманітні злочини. Особливо вразливою групою до ворожих впливів залишаються люди із залежностями, зокрема від наркотиків, алкоголю чи азартних ігор.

За даними СБУ, масове вербування українських дітей почалося ще навесні 2024 року. Спочатку підлітків залучали до диверсій, таких як підпали автомобілів та пошкодження залізничної інфраструктури. Втім, з початку 2025 року стало відомо про їх участь і в терактах.

Національна поліція України зазначає, що основними мотивами, які спонукають неповнолітніх до виконання злочинних наказів, є матеріальна вигода та психологічні методи впливу. Маніпуляції можуть включати романтизацію небезпечних дій, відчуття пригоди, а також шантаж – зокрема, погрози розголосу особистої інформації або відомостей про вже виконані завдання.

Правоохоронці закликають батьків, освітян та громадян бути уважними та повідомляти про будь-які випадки спроб вербування. Будь-яку інформацію про такі випадки просять негайно передавати до СБУ або поліції.

Нагадаємо

Раніше Омбудсман закликав навчати дітей інформаційній безпеці та звертатися до поліції у разі підозр, позаяк країна-терорист намагається залучити українських дітей до співпраці через вербування, шантаж і залякування. 

Шантаж, соцмережі, залякування: як росія вербує українських дітей29.03.25, 01:11 • 14316 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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