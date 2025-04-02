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СБУ: Враг вербует украинских детей для диверсий и терактов

Киев • УНН

 • 10074 просмотра

СБУ предупреждает об активизации вербовки украинских детей вражескими спецслужбами для диверсий и терактов. Подростки составляют 22% завербованных, с 2025 года их используют в терактах.

СБУ: Враг вербует украинских детей для диверсий и терактов

СБУ предупреждает о систематических попытках вражеских спецслужб привлечь украинских детей к диверсионной и террористической деятельности на территории государства. Об этом сообщает DW, передает УНН.

Детали

По официальным данным, не менее 22% завербованных агентов являются несовершеннолетними.

Как сообщил представитель СБУ Артем Дехтяренко, среди завербованных лиц значительную долю составляют безработные, которые составляют 55% от общего количества. Кроме того, 7% – это лица, уже имевшие судимости за различные преступления. Особенно уязвимой группой к враждебным воздействиям остаются люди с зависимостями, в частности от наркотиков, алкоголя или азартных игр.

По данным СБУ, массовая вербовка украинских детей началась еще весной 2024 года. Сначала подростков привлекали к диверсиям, таким как поджоги автомобилей и повреждения железнодорожной инфраструктуры. Впрочем, с начала 2025 года стало известно об их участии и в терактах.

Национальная полиция Украины отмечает, что основными мотивами, которые побуждают несовершеннолетних к выполнению преступных приказов, является материальная выгода и психологические методы воздействия. Манипуляции могут включать романтизацию опасных действий, ощущение приключения, а также шантаж – в частности, угрозы разглашения личной информации или сведений об уже выполненных задачах.

Правоохранители призывают родителей, педагогов и граждан быть внимательными и сообщать о любых случаях попыток вербовки. Любую информацию о таких случаях просят немедленно передавать в СБУ или полицию.

Напомним

Ранее Омбудсман призвал обучать детей информационной безопасности и обращаться в полицию в случае подозрений, поскольку страна-террорист пытается привлечь украинских детей к сотрудничеству через вербовку, шантаж и запугивание. 

Шантаж, соцсети, запугивание: как россия вербует украинских детей29.03.25, 01:11 • 14316 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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