Урок безопасности: правоохранители и легенда украинского бокса Усик рассказали подросткам, как не попасть "на крючок" спецслужб рф

Служба безопасности Украины, Национальная полиция совместно с Министерством образования и науки провели общеукраинский онлайн-урок для украинских школьников в рамках информационной кампании "Сдай" ФСБшника". Мероприятие организовали на фоне роста случаев привлечения украинской молодежи к совершению терактов против военнослужащих и полиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

Детали

Во время лекции правоохранители рассказали подросткам, как не попасть "на крючок" российских спецслужб, которые массово пытаются вовлечь украинскую молодежь в свою преступную деятельность.

Ученикам дали практические советы по распознаванию угроз и алгоритмов действий в разы, если выяснится, что рф пытается завербовать их для совершения поджогов, диверсий и терактов.

Этот онлайн-урок нужен прежде всего, чтобы защитить вас. В школьной программе его нет, но он – жизненно важный. От него может зависеть не только ваша жизнь, но и жизнь тех людей, которые находятся рядом. Наша цель, чтобы как можно больше молодежи узнало, как защититься от попыток вербовки и не дать себя запугать или подкупить - сказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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Он призвал школьников сразу сообщать правоохранителям о попытках вербовки. Это нужно делать, в частности, и через чат-бот СБУ "Сдай" ФСБшника". С его помощью можно передать номер телефона или никнейм лица, склонявшего к преступлению, и другие детали, которые помогут предотвратить разведывательно-подрывную деятельность спецслужб рф на территории Украины. Служба безопасности тщательно проверяет и обрабатывает данные, полученные через чат-бот.

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Представитель Нацполиции Юлия Гирдвилис отметила, что сотрудники ювенальной превенции Нацполиции совместно с СБУ уже несколько месяцев проводят кампанию по информированию детей об опасности вербовки вражескими спецслужбами.

В Украине более 12 тысяч школ, и мы проводим такие занятия как онлайн, так и оффлайн. Мы побуждаем детей обязательно рассказывать своим друзьям и знакомым о том, что они услышали на таких занятиях, чтобы они не стали инструментом гибридной войны. Ведь информирован – значит вооружен – сказала она.

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В начале онлайн-урока к молодежи обратился чемпион мира по боксу Александр Усик, который призвал школьников быть бдительными и оставаться верными себе и своей Родине.

Сегодня российские спецслужбы хотят вашими руками нанести вред Украине. Не ведитесь на их уловки. Не позволяйте превратить вас в оружие против своей Родины. Быть крутым – это значит иметь голову на плечах – сказал украинский чемпион.

Он посоветовал молодежи сообщать родителям, учителям, обращаться в СБУ и в полицию, если незнакомцы в соцсетях предлагают за деньги осуществить поджог или перенести неизвестный пакет.

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Напомним

Начиная с 2024 года, СБУ и Нацполиция задержали более 600 человек, которые по заданию рф занимались поджогами, диверсиями и терактами в Украине. Вместо "легких денег" фигуранты получили подозрение от СБУ и перспективу длительного тюремного заключения.