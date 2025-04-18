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оккупанты вербуют детей через граффити и листовки: детали схемы

Киев • УНН

 • 746 просмотра

российские спецслужбы вербуют украинских подростков через Telegram, обещая деньги за простые задания, а затем шантажируя. Наиболее уязвимы ученики 7-9 классов, родителям следует быть бдительными.

оккупанты вербуют детей через граффити и листовки: детали схемы

российские спецслужбы на временно оккупированных территориях и в приграничных регионах Украины массово вербуют подростков. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

По данным ЦНС, начинается с "простых заданий" - нарисовать граффити или расклеить листовки.

Потом - шантаж и вовлечение в преступления: поджоги, сбор данных, диверсии

- говорится в заметке.

В Центре нацсопротивления объяснили, как работает схема:

▪️ Анонимные аккаунты в Telegram

▪️ Обещания денег "за задание"

▪️ Шантаж: "ты уже что-то сделал - теперь работай дальше"

▪️ Вовлечение в действия против Украины

Отмечается, что наиболее уязвимы - ученики 7-9 классов. Среди признаков риска: внезапно появились деньги/гаджеты; интерес к инфраструктурным объектам; странное поведение, постоянно в Telegram.

"Что могут сделать родители и учителя: говорите с детьми об угрозах в сети - с 5 класса; учите распознавать фейки и манипуляции; обращайте внимание на изменения в поведении", - добавили в ЦНС.

Напомним

россия усилила пропаганду в школах на оккупированных территориях. Детям рассказывают, что украинский язык и символика – это "экстремизм", за который предусмотрено наказание.

На оккупированной Донетчине детей милитаризируют и готовят к роли палачей - ЦНС14.04.25, 06:34 • 4397 просмотров

Вита Зеленецкая

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