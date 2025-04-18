"Антиекстремістські лекції": на ТОТ окупанти вчать дітей ненавидіти Україну

Окупанти вчать українських дітей ненавидіти Україну - тепер під виглядом "антиекстремістських лекцій". Про це інформує УНН із посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

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Зазначається, що росія запускає нову хвилю пропаганди в школах на тимчасово окупованих територіях України.

Під прикриттям "боротьби з екстремізмом" дітям втовкмачують, що все українське - це загроза - йдеться у дописі.

За даними ЦНС, на цих лекціях розповідають, що українська мова, прапор, а також підтримка Збройних сил України - це "екстремізм", за який передбачене покарання. Проводять такі лекції співробітники ФСБ, поліції, російські священники та підконтрольні кремлю "активісти".

Нагадаємо

російські вербувальники використовують популярні месенджери, щоб залучати дітей до шпигунської діяльності. Їм пропонують фотографувати об'єкти інфраструктури або пересування військових.

У захопленому Криму перевіряють дітей з українських сімей на ідеологічну "надійність" - ЦНС