"Антиэкстремистские лекции": на ВОТ оккупанты учат детей ненавидеть Украину
Киев • УНН
россия усилила пропаганду в школах на оккупированных территориях. Детям рассказывают, что украинский язык и символика – это "экстремизм", за который предусмотрено наказание.
Оккупанты учат украинских детей ненавидеть Украину - теперь под видом "антиэкстремистских лекций". Об этом информирует УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Детали
Отмечается, что россия запускает новую волну пропаганды в школах на временно оккупированных территориях Украины.
Под прикрытием "борьбы с экстремизмом" детям внушают, что все украинское - это угроза
По данным ЦНС, на этих лекциях рассказывают, что украинский язык, флаг, а также поддержка Вооруженных сил Украины - это "экстремизм", за который предусмотрено наказание. Проводят такие лекции сотрудники ФСБ, полиции, российские священники и подконтрольные кремлю "активисты".
Напомним
российские вербовщики используют популярные мессенджеры, чтобы привлекать детей к шпионской деятельности. Им предлагают фотографировать объекты инфраструктуры или передвижения военных.
В захваченном Крыму проверяют детей из украинских семей на идеологическую "надежность" - ЦНС15.04.25, 03:43 • 3340 просмотров