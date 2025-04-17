Вербування ворогом дітей у TikTok і Telegram: на що звернути увагу батькам

Російські вербувальники використовують популярні месенджери, такі як TikTok і Telegram, щоб залучати дітей до шпигунської діяльності, попереджають українські правоохоронці. Про це повідомили у Telegram Центр стратегічних комунікацій при Мінкульті, пише УНН.

Деталі

"У популярних месенджерах росіяни пропонують дітям "легкий заробіток", а насправді залучають дітей до шпигунської діяльності", - розповіла, як вказали у Центрі страткому, начальниця Управління організації Служби освітньої безпеки Нацполіції Надія Ситник

Зокрема, дітям пропонується виконати, як зазначено "просту" роботу. Їх просять безпосередньо сфотографувати об'єкти інфраструктури або пересування військових.

Як це відбувається?

Вербувальники починають з легких завдань, які здаються безпечними: розклеїти листівки або намалювати графіті.

"Далі – все серйозніше: підпали автівок, передача координат, фото важливих об'єктів. Усе це – під тиском, маніпуляцією чи шантажем", - повідомляють в Центрі страткому.

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Ознаки вербування:

поява дорогих речей, які дитина не може пояснити;

уникання розмов з дорослими, особливо про спілкування онлайн;

раптова зацікавленість темами армії, політики та критичної інфраструктури.

Якщо ви підозрюєте вербування своєї дитини, Центр стратегічних комунікацій рекомендує звернутися: на лінію "102"; онлайн до кіберполіції; у чат-бот "Спали ФСБшника"; на гарячу лінію СБУ – 0800 501 482.

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Доповнення

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький у своєму Telegram звернув увагу на випадок вербування дітей, який стався в Одесі.

"Привіт! Ти з Одеси? Не хочеш заробити? Нічого важкого - лише фотографувати. Робити фото кораблів, які приходять у порт", - саме таке повідомлення, за словами Білошицького, отримав учень одеської школи.

"Хлопець не розгубився: щоб зібрати докази та дізнатися більше інформації, він почав переписку з вербувальником. Згодом учень повідомив про це інспектору служби освітньої безпеки, щоб скерувати інформацію до профільних підрозділів", - ідеться в дописі Білошицького.

Білошицький також порадив батькам не втрачати пильності, спілкуватися з дітьми, і пояснювати небезпеку протиправних дій і наслідки їхнього вчинення.

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