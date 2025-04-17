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Вербовка врагом детей в TikTok и Telegram: на что обратить внимание родителям

Киев • УНН

 • 5400 просмотра

Российские вербовщики используют популярные мессенджеры, чтобы привлекать детей к шпионской деятельности. Им предлагают фотографировать объекты инфраструктуры или передвижения военных.

Вербовка врагом детей в TikTok и Telegram: на что обратить внимание родителям

Российские вербовщики используют популярные мессенджеры, такие как TikTok и Telegram, чтобы привлекать детей к шпионской деятельности, предупреждают украинские правоохранители. Об этом сообщил в Telegram Центр стратегических коммуникаций при Минкульте, пишет УНН.

Детали 

"В популярных мессенджерах россияне предлагают детям "легкий заработок", а на самом деле привлекают детей к шпионской деятельности", - рассказала, как указали в Центре страткома, начальница Управления организации Службы образовательной безопасности Нацполиции Надежда Сытник.

В частности, детям предлагается выполнить, как указано "простую" работу. Их просят непосредственно сфотографировать объекты инфраструктуры или передвижения военных.

Как это происходит?

Вербовщики начинают с легких заданий, которые кажутся безопасными: расклеить листовки или нарисовать граффити. 

"Далее - все серьезнее: поджоги автомобилей, передача координат, фото важных объектов. Все это - под давлением, манипуляцией или шантажом", - сообщают в Центре страткома.

Враг охотится на детей в соцсетях: главные схемы вербовки28.03.25, 12:34 • 34895 просмотров

Признаки вербовки:

  • появление дорогих вещей, которые ребенок не может объяснить;
    • избегание разговоров со взрослыми, особенно об общении онлайн;
      • внезапный интерес к темам армии, политики и критической инфраструктуры.

        Если вы подозреваете вербовку своего ребенка, Центр стратегических коммуникаций рекомендует обратиться: на линию "102"; онлайн в киберполицию; в чат-бот "Спали ФСБшника"; на горячую линию СБУ – 0800 501 482.

        россияне распространяют фейк о якобы вербовке молодых людей в ряды ВСУ во время турнира по каратэ - ЦПД СНБО02.04.25, 21:09 • 21648 просмотров

        Дополнение 

        Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий в своем Telegram обратил внимание на случай вербовки детей, который произошел в Одессе. 

        "Привет! Ты из Одессы? Не хочешь заработать? Ничего трудного - только фотографировать. Делать фото кораблей, которые приходят в порт", - именно такое сообщение, по словам Билошицкого, получил ученик одесской школы.

        "Парень не растерялся: чтобы собрать доказательства и узнать больше информации, он начал переписку с вербовщиком. Впоследствии ученик сообщил об этом инспектору службы образовательной безопасности, чтобы направить информацию в профильные подразделения", - говорится в заметке Билошицкого.

        Билошицкий также посоветовал родителям не терять бдительности, общаться с детьми и объяснять опасность противоправных действий и последствия их совершения.

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        Алина Волянская

        Алина Волянская

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