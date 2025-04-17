Вербовка врагом детей в TikTok и Telegram: на что обратить внимание родителям
Киев • УНН
Российские вербовщики используют популярные мессенджеры, чтобы привлекать детей к шпионской деятельности. Им предлагают фотографировать объекты инфраструктуры или передвижения военных.
Российские вербовщики используют популярные мессенджеры, такие как TikTok и Telegram, чтобы привлекать детей к шпионской деятельности, предупреждают украинские правоохранители. Об этом сообщил в Telegram Центр стратегических коммуникаций при Минкульте, пишет УНН.
Детали
"В популярных мессенджерах россияне предлагают детям "легкий заработок", а на самом деле привлекают детей к шпионской деятельности", - рассказала, как указали в Центре страткома, начальница Управления организации Службы образовательной безопасности Нацполиции Надежда Сытник.
В частности, детям предлагается выполнить, как указано "простую" работу. Их просят непосредственно сфотографировать объекты инфраструктуры или передвижения военных.
Как это происходит?
Вербовщики начинают с легких заданий, которые кажутся безопасными: расклеить листовки или нарисовать граффити.
"Далее - все серьезнее: поджоги автомобилей, передача координат, фото важных объектов. Все это - под давлением, манипуляцией или шантажом", - сообщают в Центре страткома.
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Признаки вербовки:
- появление дорогих вещей, которые ребенок не может объяснить;
- избегание разговоров со взрослыми, особенно об общении онлайн;
- внезапный интерес к темам армии, политики и критической инфраструктуры.
Если вы подозреваете вербовку своего ребенка, Центр стратегических коммуникаций рекомендует обратиться: на линию "102"; онлайн в киберполицию; в чат-бот "Спали ФСБшника"; на горячую линию СБУ – 0800 501 482.
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Дополнение
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий в своем Telegram обратил внимание на случай вербовки детей, который произошел в Одессе.
"Привет! Ты из Одессы? Не хочешь заработать? Ничего трудного - только фотографировать. Делать фото кораблей, которые приходят в порт", - именно такое сообщение, по словам Билошицкого, получил ученик одесской школы.
"Парень не растерялся: чтобы собрать доказательства и узнать больше информации, он начал переписку с вербовщиком. Впоследствии ученик сообщил об этом инспектору службы образовательной безопасности, чтобы направить информацию в профильные подразделения", - говорится в заметке Билошицкого.
Билошицкий также посоветовал родителям не терять бдительности, общаться с детьми и объяснять опасность противоправных действий и последствия их совершения.
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