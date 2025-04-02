россияне распространяют фейк о якобы вербовке молодых людей в ряды ВСУ во время турнира по каратэ - ЦПД СНБО

российские пропагандистские Telegram-каналы начали распространять фейк о том, что во время турнира по каратэ бойцы 92 отдельной штурмовой бригады призвали несовершеннолетних присоединяться к рядам Вооруженных сил. Эта информация не соответствует действительности, а бойцы указанного подразделения даже не принимали участия в мероприятии, пишет УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО.

Детали

В ЦПД сообщили, что российские пропагандистские Telegram-каналы распространяют фейковую информацию, что во время турнира по каратэ, который проходил в Тернополе представители 92 ОШБр якобы "агитировали несовершеннолетних подписать контракт с ВСУ".

На самом деле это фейк. Мероприятие было благотворительным - его цель заключалась в сборе помощи для нужд Вооруженных Сил. По информации Тернопольского горсовета, 103 тысячи гривен передали в поддержку 82 отдельного батальона 105 бригады ТРО. Представители 92 ОШБр и ТЦК и СП участия в мероприятии не принимали вообще - заявили в ЦПД СНБО.

В ЦПД также пояснили, что пропагандисты взяли реальную новость и добавили к ней фейковые детали для дискредитации программы "Контракт 18-24".

Ранее в рамках этой кампании вражеские пропагандисты россияне распространяли ложный некролог 20-летнего военнослужащего, который якобы погиб на фронте в марте. Однако впоследствии оказалось, что военный жив.

Напомним

Кабинет министров утвердил порядок проекта "Контракт 18-24" - добровольной инициативы для украинцев возрастной категории 18-24 года. Она предусматривает, что украинцы в возрасте от 18 до 24 лет могут подписать контракт с воинской частью на год. При этом обязательным условием является участие в боевых действиях в течение шести месяцев. Также программа определяет определенный перечень должностей, на которые можно подписать контракт, а также предоставляет ряд поощрений.

Впоследствии министерство обороны Украины расширило перечень бригад, к которым можно присоединиться по инициативе "Контракт 18-24".

россияне распространяют фейковую информацию о гибели воинов ВСУ по программе "Контракт 18-24" на курщине - ЦПД СНБО