росіяни поширюють фейк про нібито вербування молодих людей до лав ЗСУ під час турніру з карате - ЦПД РНБО
Київ • УНН
російські пропагандисти поширюють фейк про вербування неповнолітніх до ЗСУ на турнірі з карате. ЦПД РНБО спростував цю інформацію, зазначивши, що захід був благодійним, а представники 92 ОШБр не брали в ньому участі.
російські пропагандистські Telegram-канали почали ширити фейк про те, що під час турніру з карате бійці 92 окремої штурмової бригади закликали неповнолітніх приєднуватися до лав Збройних сил. Ця інформація не відповідає дійсності, а бійці зазначеного підрозділу навіть не брали участі в заході, пише УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО.
Деталі
В ЦПД повідомили, що російські пропагандистські Telegram-канали поширюють фейкову інформацію, що під час турніру з карате, який проходив у Тернополі представники 92 ОШБр буцімто "агітували неповнолітніх підписати контракт із ЗСУ".
Насправді це фейк. Захід був благодійним — його мета полягала у зборі допомоги для потреб Збройних Сил. За інформацією Тернопільської міськради, 103 тисячі гривень передали на підтримку 82 окремого батальйону 105 бригади ТРО. Представники 92 ОШБр і ТЦК та СП участі в заході не брали взагалі
В ЦПД також пояснили, що пропагандисти взяли реальну новину й додали до неї фейкові деталі для дискредитації програми "Контракт 18-24".
Раніше в межах цієї кампанії ворожі пропагандисти росіяни поширювали неправдивий некролог 20-річного військовослужбовця, який нібито загинув на фронті у березні. Проте згодом виявилося, що військовий живий.
Нагадаємо
Кабінет міністрів затвердив порядок проєкту "Контракт 18-24" – добровільної ініціативи для українців вікової категорії 18-24 роки. Вона передбачає, що українці у віці від 18 до 24 років можуть підписати контракт із військовою частиною на рік. При цьому обов’язковою умовою є участь у бойових діях протягом шести місяців. Також програма визначає певний перелік посад, на які можна підписати контракт, а також надає низку заохочень.
Згодом міністерство оборони України розширило перелік бригад, до яких можна приєднатися за ініціативою "Контракт 18-24".
росіяни поширюють фейкову інформацію про загибель воїнів ЗСУ за програмою "Контракт 18-24" на курщині - ЦПД РНБО27.03.25, 12:39 • 29349 переглядiв