На ВОТ Донетчины оккупанты заставляют людей писать "диктант победы"
Киев • УНН
Россияне расширяют проведение "диктанта победы" на ВОТ Донетчины. Участие в мероприятии является принудительным для школьников, студентов и работников бюджетной сферы.
россияне на временно оккупированных территориях Украины (ВОТ) продолжают привлекать местных жителей к написанию "диктанта победы". Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что после аналогичного принуждения в Херсонской области, оккупационная администрация расширяет "диктант победы" и на ВОТ Донетчины. 25 апреля его проведут на 190 локациях, привлекая более 9 тысяч "активистов".
Но за громкими цифрами - привычное принуждение: участие обязательно для школьников, студентов и бюджетников. Отказ равен давлению, угрозам увольнения или невыплатой зарплаты
В ЦНС называют эту инициативу еще одним этапом кремлевского фарса: переписать историю, стереть вклад украинцев в победу над нацизмом и навязать "единую страну", где герои - только "русские".
"Любое принуждение к участию в роспропаганде - часть гибридной войны против Украины", - напоминают в ЦНС.
Напомним
В Донецке школьников водят на выставки с оружием и кувалдами, которыми убивали людей. Это пропаганда насилия и вербовка будущих преступников для войны.
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