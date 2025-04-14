На ВОТ Донетчины оккупанты заставляют людей писать "диктант победы"

россияне на временно оккупированных территориях Украины (ВОТ) продолжают привлекать местных жителей к написанию "диктанта победы". Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Отмечается, что после аналогичного принуждения в Херсонской области, оккупационная администрация расширяет "диктант победы" и на ВОТ Донетчины. 25 апреля его проведут на 190 локациях, привлекая более 9 тысяч "активистов".

Но за громкими цифрами - привычное принуждение: участие обязательно для школьников, студентов и бюджетников. Отказ равен давлению, угрозам увольнения или невыплатой зарплаты