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На ВОТ Донетчины оккупанты заставляют людей писать "диктант победы"

Киев • УНН

 • 2666 просмотра

Россияне расширяют проведение "диктанта победы" на ВОТ Донетчины. Участие в мероприятии является принудительным для школьников, студентов и работников бюджетной сферы.

На ВОТ Донетчины оккупанты заставляют людей писать "диктант победы"

россияне на временно оккупированных территориях Украины (ВОТ) продолжают привлекать местных жителей к написанию "диктанта победы". Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что после аналогичного принуждения в Херсонской области, оккупационная администрация расширяет "диктант победы" и на ВОТ Донетчины. 25 апреля его проведут на 190 локациях, привлекая более 9 тысяч "активистов".

Но за громкими цифрами - привычное принуждение: участие обязательно для школьников, студентов и бюджетников. Отказ равен давлению, угрозам увольнения или невыплатой зарплаты

- говорится в сообщении.

В ЦНС называют эту инициативу еще одним этапом кремлевского фарса: переписать историю, стереть вклад украинцев в победу над нацизмом и навязать "единую страну", где герои - только "русские".

"Любое принуждение к участию в роспропаганде - часть гибридной войны против Украины", - напоминают в ЦНС.

Напомним

В Донецке школьников водят на выставки с оружием и кувалдами, которыми убивали людей. Это пропаганда насилия и вербовка будущих преступников для войны.

оккупанты возрождают на ВОТ "казачьи" формирования для контроля и репрессий10.04.25, 02:13 • 11859 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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