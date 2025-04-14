На ТОТ Донеччини окупанти примушують людей писати "диктант побєди"

росіяни на тимчасово окупованих територіях України (ТОТ) продовжують залучати місцевих мешканців до написання "диктанту побєди". Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Зазначається, що після аналогічного примусу на Херсонщині, окупаційна адміністрація розширює "диктант побєди" і на ТОТ Донеччини. 25 квітня його проведуть на 190 локаціях, залучивши понад 9 тисяч "активістів".

Але за гучними цифрами - звичний примус: участь обов’язкова для школярів, студентів і бюджетників. Відмова дорівнює тиску, погрозам звільненням або невиплатою зарплати