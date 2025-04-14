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Financial Times

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The Guardian

ChatGPT

На ТОТ Донеччини окупанти примушують людей писати "диктант побєди"

Київ • УНН

 • 2704 перегляди

Росіяни розширюють проведення "диктанту побєди" на ТОТ Донеччини. Участь у заході є примусовою для школярів, студентів та працівників бюджетної сфери.

На ТОТ Донеччини окупанти примушують людей писати "диктант побєди"

росіяни на тимчасово окупованих територіях України (ТОТ) продовжують залучати місцевих мешканців до написання "диктанту побєди". Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що після аналогічного примусу на Херсонщині, окупаційна адміністрація розширює "диктант побєди" і на ТОТ Донеччини. 25 квітня його проведуть на 190 локаціях, залучивши понад 9 тисяч "активістів".

Але за гучними цифрами - звичний примус: участь обов’язкова для школярів, студентів і бюджетників. Відмова дорівнює тиску, погрозам звільненням або невиплатою зарплати

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС називають цю ініціативу ще одним етапом кремлівського фарсу: переписати історію, стерти внесок українців у перемогу над нацизмом і нав’язати "єдіную страну", де герої - тільки "русскіє".

"Будь-який примус до участі в роспропаганді - частина гібридної війни проти України", - нагнадують в ЦНС.

Нагадаємо

У Донецьку школярів водять на виставки зі зброєю та кувалдами, якими вбивали людей. Це пропаганда насильства та вербування майбутніх злочинців для війни.

окупанти відроджують на ТОТ "казачі" формування для контролю та репресій10.04.25, 02:13 • 11869 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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