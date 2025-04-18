окупанти вербують дітей через графіті та листівки: деталі схеми
Київ • УНН
російські спецслужби вербують українських підлітків через Telegram, обіцяючи гроші за прості завдання, а потім шантажуючи. Найбільш вразливі учні 7-9 класів, батькам слід бути пильними.
російські спецслужби на тимчасово окупованих територіях і в прикордонних регіонах України масово вербують підлітків. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
Деталі
За даними ЦНС, починається з "простих завдань" - намалювати графіті чи розклеїти листівки.
Потім - шантаж і втягування у злочини: підпали, збір даних, диверсії
В Центрі нацспротиву пояснили, як працює схема:
▪️ Анонімні акаунти в Telegram
▪️ Обіцянки грошей "за завдання"
▪️ Шантаж: "ти вже щось зробив - тепер працюй далі"
▪️ Втягування у дії проти України
Зазначається, що найвразливіші - учні 7–9 класів. Серед ознак ризику: раптово з’явилися гроші/гаджети; зацікавлення інфраструктурними об’єктами; дивна поведінка, постійно в Telegram.
"Що можуть зробити батьки та вчителі: говоріть із дітьми про загрози в мережі - з 5 класу; навчайте розпізнавати фейки та маніпуляції; звертайте увагу на зміни в поведінці", - додали в ЦНС.
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На окупованій Донеччині дітей мілітаризують і готують до ролі катів - ЦНС14.04.25, 06:34 • 4403 перегляди