окупанти вербують дітей через графіті та листівки: деталі схеми

російські спецслужби на тимчасово окупованих територіях і в прикордонних регіонах України масово вербують підлітків. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

За даними ЦНС, починається з "простих завдань" - намалювати графіті чи розклеїти листівки.

Потім - шантаж і втягування у злочини: підпали, збір даних, диверсії