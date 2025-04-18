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окупанти вербують дітей через графіті та листівки: деталі схеми

Київ • УНН

 • 2994 перегляди

російські спецслужби вербують українських підлітків через Telegram, обіцяючи гроші за прості завдання, а потім шантажуючи. Найбільш вразливі учні 7-9 класів, батькам слід бути пильними.

окупанти вербують дітей через графіті та листівки: деталі схеми

російські спецслужби на тимчасово окупованих територіях і в прикордонних регіонах України масово вербують підлітків. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

Деталі

За даними ЦНС, починається з "простих завдань" - намалювати графіті чи розклеїти листівки.

Потім - шантаж і втягування у злочини: підпали, збір даних, диверсії

- йдеться у дописі.

В Центрі нацспротиву пояснили, як працює схема:

▪️ Анонімні акаунти в Telegram

▪️ Обіцянки грошей "за завдання"

▪️ Шантаж: "ти вже щось зробив - тепер працюй далі"

▪️ Втягування у дії проти України

Зазначається, що найвразливіші - учні 7–9 класів. Серед ознак ризику: раптово з’явилися гроші/гаджети; зацікавлення інфраструктурними об’єктами; дивна поведінка, постійно в Telegram.

"Що можуть зробити батьки та вчителі: говоріть із дітьми про загрози в мережі - з 5 класу; навчайте розпізнавати фейки та маніпуляції; звертайте увагу на зміни в поведінці", - додали в ЦНС.

Нагадаємо

росія посилила пропаганду в школах на окупованих територіях. Дітям розповідають, що українська мова та символіка – це "екстремізм", за який передбачено покарання.

На окупованій Донеччині дітей мілітаризують і готують до ролі катів - ЦНС14.04.25, 06:34 • 4403 перегляди

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