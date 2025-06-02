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Сегодня второй раунд переговоров Украины с рф в Стамбуле: последние новости
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Сегодня второй раунд переговоров Украины с рф в Стамбуле: последние новости

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В Литве Минобразования предупредило школы об угрозе вербовки подростков спецслужбами рф

Киев • УНН

 • 128 просмотра

российские спецслужбы могут использовать тактику вербовки подростков для диверсий в Литве, как это было в Украине. Подростки уязвимы, а скауты обещают легкий заработок.

В Литве Минобразования предупредило школы об угрозе вербовки подростков спецслужбами рф

Сотрудники российских спецслужб, вербующие подростков онлайн для диверсий в Украине, могут использовать эту же тактику в Литве. Предупреждение с таким содержанием литовское министерство образования разослало директорам школ. Об этом сообщает Delfi, передает УНН.

Детали

По информации издания, спецслужбы страны имеют определенные данные о подготовке подобных диверсий в Литве, поскольку директорам школ направлены официальные предупреждения с призывом провести с учениками профилактические беседы относительно такой угрозы.

Детский и подростковый психиатр Линас Слушнис подчеркнул Delfi, что российские спецслужбы не зря преследуют подростков, ведь они очень уязвимы и склонны к риску.

Другой аспект угрозы заключается в том, что подростков вербуют хорошо психологически подготовленные скауты, которые способны убедить их, что выполнение той или иной задачи не вызовет никаких проблем, наоборот, это будет "прекрасная возможность легко заработать", пишет издание.

Вербовка россиянами подростков: почти 50 детей обратились в полицию21.05.25, 15:15 • 3092 просмотра

Опыт Украины показал, что россияне часто убивают детей, выполняющих задания и дистанционно подрывают заложенные ими бомбы.

Несовершеннолетний украинец, который пытался поджечь магазин Ikea в Вильнюсе 9 мая прошлого года, также был завербован российской разведкой, пишет издание.  Он приехал в Литву из Польши для выполнения задания, и ему пообещали старый автомобиль BMW и 10 тысяч вместо долларов США.

Урок безопасности: правоохранители и легенда украинского бокса Усик рассказали подросткам, как не попасть "на крючок" спецслужб рф28.05.25, 14:44 • 2050 просмотров

Напомним

С мая 2024 года СБУ и Нацполиция задержали более 600 человек за теракты и диверсии. Четверть задержанных – несовершеннолетние украинцы. россия начала ликвидировать своих агентов, подрывая их.

Лилия Набока

Лилия Набока

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