В Литве Минобразования предупредило школы об угрозе вербовки подростков спецслужбами рф

Сотрудники российских спецслужб, вербующие подростков онлайн для диверсий в Украине, могут использовать эту же тактику в Литве. Предупреждение с таким содержанием литовское министерство образования разослало директорам школ. Об этом сообщает Delfi, передает УНН.

Детали

По информации издания, спецслужбы страны имеют определенные данные о подготовке подобных диверсий в Литве, поскольку директорам школ направлены официальные предупреждения с призывом провести с учениками профилактические беседы относительно такой угрозы.

Детский и подростковый психиатр Линас Слушнис подчеркнул Delfi, что российские спецслужбы не зря преследуют подростков, ведь они очень уязвимы и склонны к риску.

Другой аспект угрозы заключается в том, что подростков вербуют хорошо психологически подготовленные скауты, которые способны убедить их, что выполнение той или иной задачи не вызовет никаких проблем, наоборот, это будет "прекрасная возможность легко заработать", пишет издание.

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Опыт Украины показал, что россияне часто убивают детей, выполняющих задания и дистанционно подрывают заложенные ими бомбы.

Несовершеннолетний украинец, который пытался поджечь магазин Ikea в Вильнюсе 9 мая прошлого года, также был завербован российской разведкой, пишет издание. Он приехал в Литву из Польши для выполнения задания, и ему пообещали старый автомобиль BMW и 10 тысяч вместо долларов США.

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Напомним

С мая 2024 года СБУ и Нацполиция задержали более 600 человек за теракты и диверсии. Четверть задержанных – несовершеннолетние украинцы. россия начала ликвидировать своих агентов, подрывая их.