Диверсії та теракти: затримано понад 600 осіб, з них близько 25% - це неповнолітні
Київ • УНН
З травня 2024 року СБУ та Нацполіція затримали понад 600 осіб за теракти та диверсії, чверть з яких – неповнолітні українці. росія почала ліквідовувати своїх агентів, підриваючи їх.
З травня минулого року в Україні затримано через теракти, диверсії та підпали понад 600 осіб, з них близько 25% - це неповнолітні українці. Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко в ефірі телемарафону, передає УНН.
Останніми роками ми бачимо так звану еволюцію російських спецслужб, коли вони від підходу Київ за три дні перейшли до підходу - знайти в Україні хоч когось хто погодиться виконувати їх вказівки. Якщо ми говоримо конкретно про тенденцію останніх місяців яка стосується саморобних вибухових пристроїв, підпалів, терактів та диверсій, то СБУ спільно з Нацполіцією затримали з травня 2024 року понад 600 осіб, які погодилися на таку співпрацю. Близько 25% з них це неповнолітні українці
Проте він зазначив, що неповнолітні не єдині виконавці цих злочинів, тому що окрім них це й безробітні люди, люди з різними видами залежностей.
Проте Дехтяренко зазначив, що спостерігається тенденція, що кількість таких злочинів йде на спад. Багато виконавців затримуються ще на етапі підготовки до злочину
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Фактично станом на сьогодні в Україні не залишилося ідеологічних виконавців терактів. Тому російські спецслужби перейшли до нового методу роботи - це фінансова мотивація. Їм не важливо повнолітня це людина, чи ні. Їм агент важливий як розхідний матеріал. Для них це одноразовий агент. Останнім часом спостерігається тенденція, коли вони ліквідовують своїх агентів в темну, тобто підривають їх разом з вибухівкою
За його словами, тенденція підпалів з'явилася приблизно в травні 2024 року й в грудні 2024 року - на початку 2025 року був перетин червоної лінії з боку російських спецслужб, коли вони почали займатися підривами, змушуючи підлітків, неповнолітніх українців виготовляти саморобні вибухівки та закладати.
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Контекст
В СБУ повідомляли, що ворог почав використовувати нову тактику: влаштовує дистанційний підрив саморобного вибухового пристрою, коли особа, яка його встановлює, ще знаходиться поруч.
Таким чином росіяни фактично ліквідовують виконавця "втемну", щоб прибрати свідка злочину і не виплачувати йому обіцяні гроші.
За допомогою цієї схеми російські спецслужби почали підсилати людей здійснювати теракти у поліцейських відділках, ТЦК.
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