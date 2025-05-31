Диверсії та теракти: затримано понад 600 осіб, з них близько 25% - це неповнолітні

З травня минулого року в Україні затримано через теракти, диверсії та підпали понад 600 осіб, з них близько 25% - це неповнолітні українці. Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Останніми роками ми бачимо так звану еволюцію російських спецслужб, коли вони від підходу Київ за три дні перейшли до підходу - знайти в Україні хоч когось хто погодиться виконувати їх вказівки. Якщо ми говоримо конкретно про тенденцію останніх місяців яка стосується саморобних вибухових пристроїв, підпалів, терактів та диверсій, то СБУ спільно з Нацполіцією затримали з травня 2024 року понад 600 осіб, які погодилися на таку співпрацю. Близько 25% з них це неповнолітні українці