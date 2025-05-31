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Спричиняє щонайменше 16 різних типів раку: терапевтка про шкоду куріння
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Диверсії та теракти: затримано понад 600 осіб, з них близько 25% - це неповнолітні

Київ • УНН

 • 446 перегляди

З травня 2024 року СБУ та Нацполіція затримали понад 600 осіб за теракти та диверсії, чверть з яких – неповнолітні українці. росія почала ліквідовувати своїх агентів, підриваючи їх.

Диверсії та теракти: затримано понад 600 осіб, з них близько 25% - це неповнолітні

З травня минулого року в Україні затримано через теракти, диверсії та підпали понад 600 осіб, з них близько 25% - це неповнолітні українці. Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Останніми роками ми бачимо так звану еволюцію російських спецслужб, коли вони від підходу Київ за три дні перейшли до підходу - знайти в Україні хоч когось хто погодиться виконувати їх вказівки. Якщо ми говоримо конкретно про тенденцію останніх місяців яка стосується саморобних вибухових пристроїв, підпалів, терактів та диверсій, то СБУ спільно з Нацполіцією затримали з травня 2024 року понад 600 осіб, які погодилися на таку співпрацю. Близько 25% з них це неповнолітні українці

- розповів Дехтяренко.

Проте він зазначив, що неповнолітні не єдині виконавці цих злочинів, тому що окрім них це й безробітні люди, люди з різними видами залежностей.

Проте Дехтяренко зазначив, що спостерігається тенденція, що кількість таких злочинів йде на спад. Багато виконавців затримуються ще на етапі підготовки до злочину

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Фактично станом на сьогодні в Україні не залишилося ідеологічних виконавців терактів. Тому російські спецслужби перейшли до нового методу роботи - це фінансова мотивація. Їм не важливо повнолітня це людина, чи ні. Їм агент важливий як розхідний матеріал. Для них це одноразовий агент. Останнім часом спостерігається тенденція, коли вони ліквідовують своїх агентів в темну, тобто підривають їх разом з вибухівкою

- сказав речник СБУ.

За його словами, тенденція підпалів з'явилася приблизно в травні 2024 року й в грудні 2024 року - на початку 2025 року був перетин червоної лінії з боку російських спецслужб, коли вони почали займатися підривами, змушуючи підлітків, неповнолітніх українців виготовляти саморобні вибухівки та закладати.

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Контекст

В СБУ повідомляли, що ворог почав використовувати нову тактику: влаштовує дистанційний підрив саморобного вибухового пристрою, коли особа, яка його встановлює, ще знаходиться поруч.

Таким чином росіяни фактично ліквідовують виконавця "втемну", щоб прибрати свідка злочину і не виплачувати йому обіцяні гроші.

За допомогою цієї схеми російські спецслужби почали підсилати людей здійснювати теракти у поліцейських відділках, ТЦК.

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Анна Мурашко

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