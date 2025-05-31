Диверсии и теракты: задержано более 600 человек, из них около 25% - это несовершеннолетние

С мая прошлого года в Украине задержано из-за терактов, диверсий и поджогов более 600 человек, из них около 25% - это несовершеннолетние украинцы. Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко в эфире телемарафона, передает УНН.

В последние годы мы видим так называемую эволюцию российских спецслужб, когда они от подхода Киев за три дня перешли к подходу - найти в Украине хоть кого-то, кто согласится выполнять их указания. Если мы говорим конкретно о тенденции последних месяцев, касающейся самодельных взрывных устройств, поджогов, терактов и диверсий, то СБУ совместно с Нацполицией задержали с мая 2024 года более 600 человек, которые согласились на такое сотрудничество. Около 25% из них это несовершеннолетние украинцы - рассказал Дехтяренко.

Однако он отметил, что несовершеннолетние не единственные исполнители этих преступлений, потому что кроме них это и безработные люди, люди с разными видами зависимостей.

Однако Дехтяренко отметил, что наблюдается тенденция, что количество таких преступлений идет на спад. Многие исполнители задерживаются еще на этапе подготовки к преступлению

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Фактически по состоянию на сегодня в Украине не осталось идеологических исполнителей терактов. Поэтому российские спецслужбы перешли к новому методу работы - это финансовая мотивация. Им не важно совершеннолетний это человек, или нет. Им агент важен как расходный материал. Для них это одноразовый агент. В последнее время наблюдается тенденция, когда они ликвидируют своих агентов в темную, то есть подрывают их вместе со взрывчаткой - сказал спикер СБУ.

По его словам, тенденция поджогов появилась примерно в мае 2024 года и в декабре 2024 года - в начале 2025 года был пересечение красной линии со стороны российских спецслужб, когда они начали заниматься подрывами, заставляя подростков, несовершеннолетних украинцев изготавливать самодельные взрывчатки и закладывать.

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Контекст

В СБУ сообщали, что враг начал использовать новую тактику: устраивает дистанционный подрыв самодельного взрывного устройства, когда лицо, которое его устанавливает, еще находится рядом.

Таким образом россияне фактически ликвидируют исполнителя "втемную", чтобы убрать свидетеля преступления и не выплачивать ему обещанные деньги.

С помощью этой схемы российские спецслужбы начали подсылать людей совершать теракты в полицейских участках, ТЦК.

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