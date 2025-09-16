Успешные усилия Чехии по поставке более миллиона артиллерийских снарядов для Украины подверглись критике со стороны популистской партии, лидирующей в опросах перед октябрьскими парламентскими выборами в стране, передает УНН со ссылкой на Politico.

Лидер партии ANO и бывший премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что эта инициатива, в рамках которой в этом году уже поставлен миллион снарядов, обходится слишком дорого налогоплательщикам, которые стоило бы потратить "на наш собственный народ". В интервью Reuters он назвал эту инициативу "гнилой" и заявил, что она будет прекращена, если его партия вернется к власти.

"Согласно имеющейся у нас информации, речь идет о неадекватной норме прибыли, низком качестве и сомнительных поставщиках. По этим причинам этим вопросом следует заниматься на уровне НАТО", — заявил заместитель председателя ANO Карел Гавличек изданию POLITICO.

Чешское правительство под руководством премьер-министра Петра Фиалы выступило в защиту инициативы по поставке боеприпасов.

"Любая остановка инициативы стала бы настоящим подарком [президенту россии владимиру] путину. Те, кто говорит об этом, рискуют безопасностью Европы", — предупредил министр иностранных дел Ян Липавский в прошлом месяце на встрече с послами Чехии.

Чешская инициатива: Украина уже получила миллион крупнокалиберных боеприпасов - Фиала

Добавим

Прага начала программу поставок боеприпасов в 2024 году в ответ на задержки США с поставками снарядов в Украину. Из-за дефицита вооружения Киев испытывал нехватку критически важного оружия в то время, когда Россия получала помощь от своего союзника Северной Кореи и приобретала преимущество на поле боя.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что до начала инициативы россия имела десятикратное преимущество в артиллерийских боеприпасах, но с тех пор это преимущество сократилось до двух к одному в пользу москвы.

Инициатива предусматривает сбор боеприпасов, пожертвованных Западом, а также закупку снарядов на мировом рынке и отправку в Киев. Это облегчает нагрузку на другие страны, и организаторы утверждают, что количество пожертвований является доказательством ее успеха.

В прошлом году Чешская Республика координировала поставки 1,5 миллионов крупнокалиберных боеприпасов при финансовой поддержке 14 стран. В этом году планируется поставить 1,8 миллиона боеприпасов, заявил Алеш Витечка, глава Межправительственного агентства по оборонному сотрудничеству.

Эти усилия подверглись критике из-за предполагаемой непрозрачности, но в интервью BBC Павел назвал подобные жалобы "попытками подорвать инициативу".

Однако скептицизм ANO относительно программы поставок боеприпасов нашел отклик у чешских избирателей. В июньском опросе, проведенном организацией Stem, спрашивалось об уровне поддержки Украины в Чехии: 49% опрошенных заявили, что она слишком велика, 29% — что она близка к нулю, а 6% — недостаточна.

Витечка подчеркнул, что правительство стремится к максимальной прозрачности, но отметил, что часть информации должна быть скрыта от общественности. "Мы не можем публично раскрывать тип или цену боеприпасов, их пункт назначения или дату поставки. Однако о каждом пожертвовании мы отчитываемся еженедельно", - сказал он.

Благодаря инициативе по поставке боеприпасов, добавил он, Чешская Республика сыграла значительную роль в организации военной помощи Украине, не принимая на себя дополнительного финансового бремени.

«Подарок для Путина»: чешская инициатива собрала средства на гаубицы для Украины