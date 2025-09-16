Чешская инициатива по поставке боеприпасов Украине под угрозой: популисты обещают ее остановить

$41.230.05
48.500.10
ukenru
16:50 • 4456 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
15:22 • 12809 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
14:08 • 12612 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 26463 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 41312 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 23002 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 36784 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 35618 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 16243 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 37119 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2.2м/с
40%
750мм
Популярные новости
Что наобещал путин Трампу за последние полгода - ответ МИД Украины16 сентября, 10:48 • 19430 просмотра
Известного пса Мишу больше не пускают в столичное метро во время обстрелов - зоозащитникиPhoto12:18 • 14764 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo12:26 • 13651 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области12:55 • 14636 просмотра
Rzeczpospolita: в Польше во время налета российских беспилотников дом поразила ракета с F-16, а не дрон13:03 • 7382 просмотра
публикации
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16:50 • 4456 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
15:22 • 12809 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области12:55 • 14673 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 41312 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 36784 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кир Стармер
Владимир Зеленский
Карл III
Линдси Грэм
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Киевская область
Харьков
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma14:15 • 6084 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo12:26 • 13683 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 48294 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 47288 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 51939 просмотра
Актуальное
Хранитель
ТикТок
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
Вашингтон Пост

Чешская инициатива по поставке боеприпасов Украине под угрозой: популисты обещают ее остановить

Киев • УНН

 • 408 просмотра

Чехия успешно поставила более миллиона артиллерийских снарядов Украине, однако популистская партия ANO критикует эту инициативу. Ее лидер Андрей Бабиш обещает прекратить поставки, если придет к власти, считая расходы слишком высокими для налогоплательщиков.

Чешская инициатива по поставке боеприпасов Украине под угрозой: популисты обещают ее остановить

Успешные усилия Чехии по поставке более миллиона артиллерийских снарядов для Украины подверглись критике со стороны популистской партии, лидирующей в опросах перед октябрьскими парламентскими выборами в стране, передает УНН со ссылкой на Politico.

Лидер партии ANO и бывший премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что эта инициатива, в рамках которой в этом году уже поставлен миллион снарядов, обходится слишком дорого налогоплательщикам, которые стоило бы потратить "на наш собственный народ". В интервью Reuters он назвал эту инициативу "гнилой" и заявил, что она будет прекращена, если его партия вернется к власти.

"Согласно имеющейся у нас информации, речь идет о неадекватной норме прибыли, низком качестве и сомнительных поставщиках. По этим причинам этим вопросом следует заниматься на уровне НАТО", — заявил заместитель председателя ANO Карел Гавличек изданию POLITICO.

Чешское правительство под руководством премьер-министра Петра Фиалы выступило в защиту инициативы по поставке боеприпасов.

"Любая остановка инициативы стала бы настоящим подарком [президенту россии владимиру] путину. Те, кто говорит об этом, рискуют безопасностью Европы", — предупредил министр иностранных дел Ян Липавский в прошлом месяце на встрече с послами Чехии.

Чешская инициатива: Украина уже получила миллион крупнокалиберных боеприпасов - Фиала14.08.25, 06:08 • 15537 просмотров

Добавим

Прага начала программу поставок боеприпасов в 2024 году в ответ на задержки США с поставками снарядов в Украину. Из-за дефицита вооружения Киев испытывал нехватку критически важного оружия в то время, когда Россия получала помощь от своего союзника Северной Кореи и приобретала преимущество на поле боя.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что до начала инициативы россия имела десятикратное преимущество в артиллерийских боеприпасах, но с тех пор это преимущество сократилось до двух к одному в пользу москвы.

Инициатива предусматривает сбор боеприпасов, пожертвованных Западом, а также закупку снарядов на мировом рынке и отправку в Киев. Это облегчает нагрузку на другие страны, и организаторы утверждают, что количество пожертвований является доказательством ее успеха.

В прошлом году Чешская Республика координировала поставки 1,5 миллионов крупнокалиберных боеприпасов при финансовой поддержке 14 стран. В этом году планируется поставить 1,8 миллиона боеприпасов, заявил Алеш Витечка, глава Межправительственного агентства по оборонному сотрудничеству.

Эти усилия подверглись критике из-за предполагаемой непрозрачности, но в интервью BBC Павел назвал подобные жалобы "попытками подорвать инициативу".

Однако скептицизм ANO относительно программы поставок боеприпасов нашел отклик у чешских избирателей. В июньском опросе, проведенном организацией Stem, спрашивалось об уровне поддержки Украины в Чехии: 49% опрошенных заявили, что она слишком велика, 29% — что она близка к нулю, а 6% — недостаточна.

Витечка подчеркнул, что правительство стремится к максимальной прозрачности, но отметил, что часть информации должна быть скрыта от общественности. "Мы не можем публично раскрывать тип или цену боеприпасов, их пункт назначения или дату поставки. Однако о каждом пожертвовании мы отчитываемся еженедельно", - сказал он.

Благодаря инициативе по поставке боеприпасов, добавил он, Чешская Республика сыграла значительную роль в организации военной помощи Украине, не принимая на себя дополнительного финансового бремени.

«Подарок для Путина»: чешская инициатива собрала средства на гаубицы для Украины21.07.25, 07:29 • 3800 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Петр Павел
Петр Фиала
Reuters
НАТО
Ян Липавский
Северная Корея
Чешская Республика
Соединённые Штаты
Украина