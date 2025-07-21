«Подарок для Путина»: чешская инициатива собрала средства на гаубицы для Украины

Гражданская инициатива «Подарок для путина» («Dárek pro putina») собрала 60 млн крон (приблизительно 2,4 млн евро – ред.) на закупку шести гаубиц для украинской армии. Об этом сообщил Мартин Ондрачек из благотворительного фонда в пользу Украины, который финансирует проект, информирует УНН со ссылкой на Radio Prague International.

Детали

Отмечается, что на эти средства будет приобретено шесть новых гаубиц Д-30. Эти буксируемые гаубицы, разработанные в 1960-х годах в СССР, в настоящее время широко используются в войне в Украине обеими сторонами.

Инициатива «Подарок для путина» хочет символически почтить память героев чехословацкой истории, поэтому каждая из гаубиц будет названа в честь одного из героев Второй мировой войны. Одна получила имя Йозеф в честь Йозефа Машина, члена группы Сопротивления «Три короля». Другие названы в честь участников покушения на Гейдриха Яна Кубиша и Йозефа Габчика, а также в честь Карела Куттельвашера, выдающегося чешского летчика, сражавшегося во время Второй мировой в Королевских ВВС - рассказал Ондрачек.

По данным инициативы, готовность чехов жертвовать деньги не говорит об «усталости от войны». С начала этого года инициатива уже собрала 120 млн крон, что больше, чем за аналогичный период прошлого и позапрошлого годов. Ондрачек объясняет это тем, что продолжительность конфликта и количество жертв, наоборот, усиливают готовность многих чехов делать пожертвования.

После того, как президент Зеленский провел знаменитую пресс-конференцию в Белом доме, мы увидели невероятный рост пожертвований - отметил активист.

Издание указывает, что сбор средств на гаубицы начался в ноябре прошлого года. Тогда же инициатива объявила о новом сборе средств на закупку 500 беспилотников с боеприпасами и системами управления на сумму 12,5 млн крон (507 тыс. евро).

Напомним

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его страна не будет участвовать в проекте по закупке американского оружия для Украины через НАТО, объявленном Дональдом Трампом. Чехия сосредоточивается на собственной инициативе по боеприпасам.

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