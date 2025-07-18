Президент Чехии подписал закон о запрете коммунистической пропаганды

Президент Чехии Петр Павел в четверг, 17 июля, подписал поправку к уголовному кодексу страны, которая криминализирует пропаганду коммунистической идеологии, ставя ее в один ряд с нацистской пропагандой. Об этом сообщает Euractiv, пишет УНН.

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Обновленное законодательство предусматривает тюремное заключение сроком до пяти лет для любого, кто "создает, поддерживает или пропагандирует нацистские, коммунистические или другие движения, которые явно имеют целью подавление прав и свобод человека или подстрекательство к расовой, этнической, национальной, религиозной или классовой ненависти".

Изменения стали ответом на призывы чешских исторических институций, в частности Института изучения тоталитарных режимов, которые считали действующее законодательство юридически несбалансированным.

Коммунистическая партия Богемии и Моравии (KSČM), которую возглавляет евродепутат Катаржина Конечна и которая сейчас является частью нового избирательного альянса под названием "Stačilo" ("Хватит"), осудила это решение как политически мотивированное.

Это еще одна неудачная попытка вытеснить KSČM за пределы закона и запугать критиков нынешнего режима - говорится в заявлении партии.

Как пишет издание, пока непонятно, как новый закон будет применяться к таким партиям, как KSČM. Хотя партия пока не имеет представительства в парламенте, последние опросы дают ее альянсу 5% поддержки — достаточно, чтобы вернуться в нижнюю палату на выборах в октябре.

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